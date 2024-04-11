Спутник «Гагаринец» выведен на орбиту

«Ангара-А5» стартовала с «Восточного» с третьей попытки. Запуски 9 и 10 апреля были отменены в последний момент по техническим причинам. До этого тяжелую ракету-носитель трижды запускали с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.