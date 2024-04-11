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Спутник «Гагаринец» выведен на орбиту

Ведомости

Разгонный блок «Орион» доставил малый спутник «Гагаринец» на низкую околоземную орбиту. Об этом сообщает «Роскосмос». 

«С космодрома “Восточный” на орбиту выведен малый спутник “Гагаринец”», – говорится в сообщении.

11 апреля с космодрома «Восточный» впервые была запущена ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой. Спутник «Гагаринец» разработан российской частной компанией Avant Space. Он предназначен для отработки элементов служебной платформы, пояснили в госкорпорации.

«Ангара-А5» стартовала с «Восточного» с третьей попытки. Запуски 9 и 10 апреля были отменены в последний момент по техническим причинам. До этого тяжелую ракету-носитель трижды запускали с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, разработанная ГКНПЦ им. Хруничева. Ракета экологически чистая и не использует токсичные компоненты топлива. Ожидается, что «Ангара» полностью заменит «Протон-М» в ближайшей перспективе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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