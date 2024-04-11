Спутник «Гагаринец» выведен на орбиту
Разгонный блок «Орион» доставил малый спутник «Гагаринец» на низкую околоземную орбиту. Об этом сообщает «Роскосмос».
«С космодрома “Восточный” на орбиту выведен малый спутник “Гагаринец”», – говорится в сообщении.
11 апреля с космодрома «Восточный» впервые была запущена ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой. Спутник «Гагаринец» разработан российской частной компанией Avant Space. Он предназначен для отработки элементов служебной платформы, пояснили в госкорпорации.
«Ангара-А5» стартовала с «Восточного» с третьей попытки. Запуски 9 и 10 апреля были отменены в последний момент по техническим причинам. До этого тяжелую ракету-носитель трижды запускали с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, разработанная ГКНПЦ им. Хруничева. Ракета экологически чистая и не использует токсичные компоненты топлива. Ожидается, что «Ангара» полностью заменит «Протон-М» в ближайшей перспективе.