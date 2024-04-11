Apple предупредила пользователей в 92 странах об атаке программ-шпионов

«Скорее всего, эта атака нацелена именно на вас из-за того, кто вы и чем занимаетесь. <…> Мы не можем предоставить дополнительную информацию о том, что побудило нас отправить вам это уведомление, поскольку это может помочь злоумышленникам-наемникам адаптировать свое поведение, чтобы избежать обнаружения в будущем», – сказано в уведомлении Apple.