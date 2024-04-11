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Apple предупредила пользователей в 92 странах об атаке программ-шпионов

Ведомости

Компания Apple разослала уведомления пользователям iPhone в 92 странах о том, что они могли стать объектом атак программ-шпионов. Об этом сообщает интернет-издание TechCrunch, которое ознакомилось с текстом предупреждения.

«Apple обнаружила, что вы подверглись атаке вредоносного шпионского ПО, которое пытается удаленно взломать iPhone, связанный с вашим Apple ID -xxx-», – говорится в сообщении.

Компания уточняет, что атака может быть связана с родом деятельности пользователей.

«Скорее всего, эта атака нацелена именно на вас из-за того, кто вы и чем занимаетесь. <…> Мы не можем предоставить дополнительную информацию о том, что побудило нас отправить вам это уведомление, поскольку это может помочь злоумышленникам-наемникам адаптировать свое поведение, чтобы избежать обнаружения в будущем», – сказано в уведомлении Apple.

Производитель iPhone отправляет подобные уведомления несколько раз в год и с 2021 г. предупредил пользователей об угрозах в более чем 150 странах, сообщается на сайте компании.

В сентябре прошлого года Citizen Lab (структура Университета Торонто) обнаружила в работающих на версии 16.6 операционной системы iOS IPhone уязвимость, позволяющую установить на устройство шпионское ПО Pegasus от NSO Group. Компания уведомила Apple об этом и помогла ей с проведением расследования. Apple добавила эксплойты в базу данных уязвимости.

Reuters со ссылкой на старшего научного сотрудника Citizen Lab Билла Марчака писал, что лаборатория, основываясь на результатах криминалистической экспертизы, приписывает эксплойт израильской NSO Group. По его словам, уязвимость удалось обнаружить из-за того, что «злоумышленник, вероятно, допустил ошибку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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