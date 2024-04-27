Папа Римский выступит с призывом к этичности ИИ на саммите G7
Папа Римский Франциск обратится с призывом развивать и использовать искусственный интеллект (ИИ) в соответствии с этическими нормами на саммите G7 в итальянской Апулии в июне. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила, что понтифик принял ее приглашение посетить саммит. Ватикан подтвердил ее слова.
Италия, которая сейчас возглавляет «Большую семерку», принимает у себя 13-15 июня саммит лидеров Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и США. В своем видеообращении Мелони подчеркнула, что Франциск станет первым понтификом, который посетит саммит G7, и примет участие в сессии, посвященной искусственному интеллекту.
«Я убеждена, что присутствие Его Святейшества внесет решающий вклад в определение нормативных, этических и культурных рамок для искусственного интеллекта», – сказала Мелони.
Франциск уже призывал к заключению международного договора, который обеспечил бы этичность разработки и использования искусственного интеллекта, и посвятил этой теме свое ежегодное послание о мире в этом году.
В феврале 2023 г. Национальная комиссия по этике в сфере искусственного интеллекта (ИИ) обратилась к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с просьбой разъяснить правила использования генеративных моделей ИИ в вузах. Комиссия указала на этическую проблему, связанную с невозможностью отличить созданный ИИ текст от текста, созданного человеком.
Обращение было направлено после того, как студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Жадан написал дипломную работу с помощью чат-бота ChatGPT и успешно защитил ее. Чат-бот сгенерировал 60 страниц его диплома, а затем студент его доработал. После того как Жадан сообщил об этом в соцсетях, в вуз поступили претензии и требования лишить его диплома. В университете пообещали провести анализ работы. В итоге диплом засчитали, Жадан получил за него оценку «удовлетворительно».
В апреле 2023 г. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ заявила о необходимости установить запрет на антропоморфизацию программ (перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы) и закрепить на законодательном уровне дисклеймер для нейросетей, указывающий на то, что человек общается с искусственным интеллектом.
В октябре 2023 г. в ходе X международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что вторжение искусственного интеллекта во все сферы человеческой жизни связано с дегуманизацией общества. По его словам, если избежать развития всего того, что связано с продвижением возможностей искусственного интеллекта невозможно, необходимо развивать соответствующую философию и правила взаимодействия человека с ИИ.