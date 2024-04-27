Папа Римский выступит с призывом к этичности ИИ на саммите G7

Обращение было направлено после того, как студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Жадан написал дипломную работу с помощью чат-бота ChatGPT и успешно защитил ее. Чат-бот сгенерировал 60 страниц его диплома, а затем студент его доработал. После того как Жадан сообщил об этом в соцсетях, в вуз поступили претензии и требования лишить его диплома. В университете пообещали провести анализ работы. В итоге диплом засчитали, Жадан получил за него оценку «удовлетворительно».