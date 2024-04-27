Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Папа Римский выступит с призывом к этичности ИИ на саммите G7

Ведомости

Папа Римский Франциск обратится с призывом развивать и использовать искусственный интеллект (ИИ) в соответствии с этическими нормами на саммите G7 в итальянской Апулии в июне. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила, что понтифик принял ее приглашение посетить саммит. Ватикан подтвердил ее слова.

Италия, которая сейчас возглавляет «Большую семерку», принимает у себя 13-15 июня саммит лидеров Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и США. В своем видеообращении Мелони подчеркнула, что Франциск станет первым понтификом, который посетит саммит G7, и примет участие в сессии, посвященной искусственному интеллекту.

«Я убеждена, что присутствие Его Святейшества внесет решающий вклад в определение нормативных, этических и культурных рамок для искусственного интеллекта», – сказала Мелони.

Франциск уже призывал к заключению международного договора, который обеспечил бы этичность разработки и использования искусственного интеллекта, и посвятил этой теме свое ежегодное послание о мире в этом году.

В феврале 2023 г. Национальная комиссия по этике в сфере искусственного интеллекта (ИИ) обратилась к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с просьбой разъяснить правила использования генеративных моделей ИИ в вузах. Комиссия указала на этическую проблему, связанную с невозможностью отличить созданный ИИ текст от текста, созданного человеком.

Обращение было направлено после того, как студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Жадан написал дипломную работу с помощью чат-бота ChatGPT и успешно защитил ее. Чат-бот сгенерировал 60 страниц его диплома, а затем студент его доработал. После того как Жадан сообщил об этом в соцсетях, в вуз поступили претензии и требования лишить его диплома. В университете пообещали провести анализ работы. В итоге диплом засчитали, Жадан получил за него оценку «удовлетворительно».

В апреле 2023 г. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ заявила о необходимости установить запрет на антропоморфизацию программ (перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы) и закрепить на законодательном уровне дисклеймер для нейросетей, указывающий на то, что человек общается с искусственным интеллектом.

В октябре 2023 г. в ходе X международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что вторжение искусственного интеллекта во все сферы человеческой жизни связано с дегуманизацией общества. По его словам, если избежать развития всего того, что связано с продвижением возможностей искусственного интеллекта невозможно, необходимо развивать соответствующую философию и правила взаимодействия человека с ИИ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных