РПЦ призвала запретить ИИ с человеческим лицом

В современном мире существует практика создания андроидов, или антропоморфных роботов, с высокой степенью сходства с человеком, указывает аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко. Можно говорить о том, что это вполне массовое направление во всех технологически развитых странах, включая Россию, и создание таких устройств может существенно облегчить и улучшить жизнь людей. На сегодня высокоразвитые речевые модели ИИ на основе нейросетей – это передовая технология и те люди и страны, которые будут лишены доступа к ней из-за самоограничения или из-за внешних факторов, будут проигрывать странам, которые такой доступ сохранят, обращает внимание Бойко.