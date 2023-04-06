ЦБ создаст центр компетенций по искусственному интеллекту

ЦБ создаст центр компетенций по искусственному интеллектуЭта технология несет как преимущества, так и риск, считает Ольга Скоробогатова
Банк России создаст центр компетенций по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы Госдумы, на котором рассматривался отчет регулятора за 2022 г., передает корреспондент «Ведомостей».
«Мы как Центральный банк планируем, что создадим у себя центр компетенций по искусственному интеллекту, вместе с участниками рынка эту тему начнем активно обсуждать и в нее погружаться», — сказала она. По словам Скоробогатовой, с учетом того, как развивается эта тема, «надо реально понять и осознать, каким образом мы будем этим управлять». Упускать время, по словам зампреда нельзя, поэтому сейчас как раз тот период, когда необходимо понять, что и как с этой технологией нужно сделать.
Скоробогатова отметила, что ИИ позволяет автоматизировать огромные массивы данных, создавать логические цепи, а также помогает принимать решения. «Это очень круто, и этим можно и нужно пользоваться», – добавила зампред, напомнив, что многие участники уже пошли по этому пути.
Но упомянула Скоробогатова и риски технологии: пока человек управляет этим процессом, он может их принимать, а может и купировать, напомнила Скоробогатова. Если машины выходят на уровень, когда они сами себя программируют и обучают, риски становятся неподконтрольными. Именно поэтому ЦБ будет изучать этот вопрос, резюмировала она.
Участники финансового рынка уже активно пользуются преимуществами ИИ. В конце прошлого года «Сбер» оценил финансовый эффект от внедрения ИИ в банке в 230 млрд руб. Технология лучше определяет, сколько купюр положить в банкомат и как построить маршрут инкассации, говорилось в сообщении госбанка. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев рассказывал, что банк использует ИИ в основных процессах ипотечного кредитования и сопутствующих услуг – от поиска недвижимости до проведения сделок с жильем. В марте этого года российский брокер «Открытие инвестиции» внедрил отечественную облачную платформу Beorg Smart Vision на базе ИИ для автоматической оцифровки документов и распознавания изображений.
Главными угрозами аналитики Сбербанка назвали сильный ИИ, который сможет создать самообучающееся ПО и будет обходить методы защиты данных, а также квантовые компьютеры, которые могут поставить под угрозу надежность классических методов шифрования.
ЦБ также не игнорирует использование ИИ. Еще в 2020 г. директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов рассказывал в интервью Bloomberg, что регулятор разрабатывает самообучающийся алгоритм, который будет выявлять манипуляции на рынке в четыре раза быстрее человека. По его словам, на определение аномалии алгоритм тратит около 15 минут, в то время как человек — около часа. ЦБ также планировал проводить машинный анализ новостей о банках и компаниях, которых они кредитуют. «Негативные новости будут свидетельствовать о нарастании рисков и будут поводом для надзора обратить на это внимание», — объяснил он.