ЦБ создаст центр компетенций по искусственному интеллекту

ЦБ также не игнорирует использование ИИ. Еще в 2020 г. директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов рассказывал в интервью Bloomberg, что регулятор разрабатывает самообучающийся алгоритм, который будет выявлять манипуляции на рынке в четыре раза быстрее человека. По его словам, на определение аномалии алгоритм тратит около 15 минут, в то время как человек — около часа. ЦБ также планировал проводить машинный анализ новостей о банках и компаниях, которых они кредитуют. «Негативные новости будут свидетельствовать о нарастании рисков и будут поводом для надзора обратить на это внимание», — объяснил он.