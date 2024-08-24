РБК: россияне стали меньше скачивать пиратские копии видеоигр

По данным исследования за 2023 г., российские геймеры скачали пиратских копий игр более чем на 324 млрд руб., а 73% от общего числа геймеров играли на компьютере хотя бы в одну пиратскую копию. В 2022 г. доля таких игроков была ниже и составляла 69%, рассказывала «Ведомостям» операционный директор XYZ School Эмма Юсова. По ее данным, наиболее популярными видеоиграми в сером сегменте тогда стали Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur’s Gate 3: более 84% пиратов скачало хотя бы одну из них.