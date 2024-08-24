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РБК: россияне стали меньше скачивать пиратские копии видеоигр

Ведомости

Российские геймеры в первой половине 2024 г. скачали пиратских (нелицензионных) копий игр на 190 млрд руб., доля «пиратов» из общего числа игроков снижается, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования онлайн-школы разработки игр и компьютерной графики XYZ (входит в образовательную компанию Ultimate Education).

Компания провела опрос среди 1500 геймеров. Во II квартале реальная стоимость пиратских копий игр сократилась на 39% относительно первого (со 118 млрд до 72 млрд руб.), следует из опроса. Доля геймеров, скачивающих нелицензионные копии, также снизилась за этот период с 74 до 38%. При этом за весь прошлый год таких игроков было 73%.

По данным исследования за 2023 г., российские геймеры скачали пиратских копий игр более чем на 324 млрд руб., а 73% от общего числа геймеров играли на компьютере хотя бы в одну пиратскую копию. В 2022 г. доля таких игроков была ниже и составляла 69%, рассказывала «Ведомостям» операционный директор XYZ School Эмма Юсова. По ее данным, наиболее популярными видеоиграми в сером сегменте тогда стали Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur’s Gate 3: более 84% пиратов скачало хотя бы одну из них. 

В новом исследовании эксперты XYZ связали снижение пиратской активности в России с малым количеством новинок. Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников также заявил РБК, что на фоне санкций в игровой индустрии наблюдался рост пиратства, а РФ по количеству пиратских копий видеоигр, которые скачали с торрент-сайтов, входит в мировую тройку лидеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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