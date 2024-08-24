РБК: россияне стали меньше скачивать пиратские копии видеоигр
Российские геймеры в первой половине 2024 г. скачали пиратских (нелицензионных) копий игр на 190 млрд руб., доля «пиратов» из общего числа игроков снижается, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования онлайн-школы разработки игр и компьютерной графики XYZ (входит в образовательную компанию Ultimate Education).
Компания провела опрос среди 1500 геймеров. Во II квартале реальная стоимость пиратских копий игр сократилась на 39% относительно первого (со 118 млрд до 72 млрд руб.), следует из опроса. Доля геймеров, скачивающих нелицензионные копии, также снизилась за этот период с 74 до 38%. При этом за весь прошлый год таких игроков было 73%.
По данным исследования за 2023 г., российские геймеры скачали пиратских копий игр более чем на 324 млрд руб., а 73% от общего числа геймеров играли на компьютере хотя бы в одну пиратскую копию. В 2022 г. доля таких игроков была ниже и составляла 69%, рассказывала «Ведомостям» операционный директор XYZ School Эмма Юсова. По ее данным, наиболее популярными видеоиграми в сером сегменте тогда стали Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur’s Gate 3: более 84% пиратов скачало хотя бы одну из них.
В новом исследовании эксперты XYZ связали снижение пиратской активности в России с малым количеством новинок. Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников также заявил РБК, что на фоне санкций в игровой индустрии наблюдался рост пиратства, а РФ по количеству пиратских копий видеоигр, которые скачали с торрент-сайтов, входит в мировую тройку лидеров.