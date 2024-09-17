Минцифры планирует создать российский аналог Starlink в 2027 году

«У нас стоит задача в 2027 г. уже сформировать костяк нашей группировки, которая обеспечит быстрый и дешевый интернет, возможность подключаться к нему на территории всей страны, в том числе на движущихся объектах – поездах, самолетах», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Шадаев также сообщил, что в России уже прошли два тестовых запуска для испытаний разработок.