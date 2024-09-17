Минцифры планирует создать российский аналог Starlink в 2027 году
Министерство цифрового развития планирует создать российский аналог Starlink в 2027 г., сообщил глава ведомства Максут Шадаев в рамках Международного технологического конгресса.
«У нас стоит задача в 2027 г. уже сформировать костяк нашей группировки, которая обеспечит быстрый и дешевый интернет, возможность подключаться к нему на территории всей страны, в том числе на движущихся объектах – поездах, самолетах», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Шадаев также сообщил, что в России уже прошли два тестовых запуска для испытаний разработок.
«Известия» со ссылкой на предварительную редакцию федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет» писали, что проект по созданию аналога Starlink может обойтись в 445 млрд руб. Им занимается «Бюро 1440». К 2030 г. на орбиту должно быть выведено 383 космических аппарата.
В «Бюро 1440» заявили, что разработка проекта проходит строго в соответствии с плановыми сроками, а ключевые технологии готовы к масштабированию. В Минцифры отметили, что документ пока находится на межведомственном согласовании, говорить об итоговых цифрах преждевременно.