FT: Meta грозит в ЕС штраф в $13,5 млрд за попытки доминировать на рынке рекламы

Штраф может быть выписан уже в октябре. Если Meta признают виновной, ее обяжут выплатить 10% от ее глобального годового дохода, который в 2023 г. составил $135 млрд. То есть штраф может составить $13,5 млрд. FT отмечает, что обычно регулирующие органы применяют «гораздо более жесткие санкции». О каких именно санкциях идет речь, не уточняется.