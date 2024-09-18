FT: Meta грозит в ЕС штраф в $13,5 млрд за попытки доминировать на рынке рекламы
Корпорация Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)
По данным собеседников издания, регуляторы ЕС утверждают, что Meta связывает бесплатный онлайн-сервис объявлений Marketplace с Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), чтобы «подорвать позиции своих конкурентов».
Штраф может быть выписан уже в октябре. Если Meta признают виновной, ее обяжут выплатить 10% от ее глобального годового дохода, который в 2023 г. составил $135 млрд. То есть штраф может составить $13,5 млрд. FT отмечает, что обычно регулирующие органы применяют «гораздо более жесткие санкции». О каких именно санкциях идет речь, не уточняется.
Компания отказалась от комментариев, но сослалась на более раннее заявление, в котором называла претензии Еврокомиссии (ЕК) необоснованными.
Антимонопольное расследование в отношении Meta ведется с 2019 г. после обвинений конкурентов в том, что Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) якобы злоупотребляет своим доминирующим положением, предлагая бесплатные услуги и собирая данные. В декабре 2022 г. ЕК пришла к выводу, что Meta вела недобросовестную конкуренцию на рынке онлайн-объявлений и использовала полученные данные для последующей продажи рекламы пользователям.
Как отмечает газета, Брюссель ведет борьбу с антиконкурентной практикой среди крупнейших технологических компаний мира. 10 сентября Европейский суд утвердил штраф Google на сумму 2,4 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением. ЕК утверждает, что корпорация отдавала предпочтение собственному сервису сравнения покупок, а не сервисам конкурентов.
В тот же день Европейский суд постановил, что Apple должна заплатить Ирландии порядка 13 млрд евро за налоговые нарушения. ЕК требовала, чтобы компания доплатила в бюджет страны налоги еще с 2016 г. По мнению комиссии, соглашение между Apple и Ирландией, которое позволяло минимизировать налоговые платежи корпорации, нарушает законы ЕС о государственной помощи.