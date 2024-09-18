Медведев: результатом «Сколково» должны стать новые технологические лидеры
Замглавы Совета Безопасности и глава попечительского совета «Сколково» Дмитрий Медведев заявил, что результатом деятельности фонда должны стать новые технологические лидеры, а приоритетным направлением – технологическое лидерство. Его слова приводит пресс-служба фонда.
Для достижения поставленных целей необходимо использовать не только уже имеющийся опыт, но и взаимодействовать со всеми заинтересованными партнерами, сообщает Медведев. Глава совета предложил задействовать для этого госкорпорацию ВЭБ.РФ. Глава ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что при потенциале группы «Сколково» и «Сколтеха» планируется к 2030 г. вырастить не менее 20 компаний-лидеров.
«Это, прежде всего, те направления, которые определены в указе президента о целях национального развития. Это средства производства и автоматизации, сбережение здоровья и биоэкономика, новые материалы и химия, искусственный интеллект, беспилотные авиационные системы, креативные индустрии», – сообщил Шувалов.
В компании также сообщили, что на настоящий момент общее количество участников проекта «Сколково» превышает 4300, а также подтвердили прогноз об ожидаемой выручке в 700 млрд руб. к концу 2024 г. Актуализация стратегии фонда «Сколково» повлияет на состав ключевых стратегических КПЭ. По информации компании, предлагается изменить темп прироста числа участников с выходом на устойчивое количество свыше 5500, при этом увеличить целевое значение выручки с 500 млрд руб. до 1,5 трлн руб., а объем ежегодно привлекаемых инвестиций – с 40 млрд до 70 млрд руб.
9 июля заместитель председателя правления «Сколково» по инновациям Кирилл Каем заявил, что резиденты центра «Сколково» с 2020 г. ежегодно увеличивают свою выручку на 40-60%, более чем у 30% компаний выручка превышает 500 млрд руб.