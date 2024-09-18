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Медведев: результатом «Сколково» должны стать новые технологические лидеры

Ведомости

Замглавы Совета Безопасности и глава попечительского совета «Сколково» Дмитрий Медведев заявил, что результатом деятельности фонда должны стать новые технологические лидеры, а приоритетным направлением – технологическое лидерство. Его слова приводит пресс-служба фонда.

Для достижения поставленных целей необходимо использовать не только уже имеющийся опыт, но и взаимодействовать со всеми заинтересованными партнерами, сообщает Медведев. Глава совета предложил задействовать для этого госкорпорацию ВЭБ.РФ. Глава ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что при потенциале группы «Сколково» и «Сколтеха» планируется к 2030 г. вырастить не менее 20 компаний-лидеров.

«Это, прежде всего, те направления, которые определены в указе президента о целях национального развития. Это средства производства и автоматизации, сбережение здоровья и биоэкономика, новые материалы и химия, искусственный интеллект, беспилотные авиационные системы, креативные индустрии», – сообщил Шувалов.

В компании также сообщили, что на настоящий момент общее количество участников проекта «Сколково» превышает 4300, а также подтвердили прогноз об ожидаемой выручке в 700 млрд руб. к концу 2024 г. Актуализация стратегии фонда «Сколково» повлияет на состав ключевых стратегических КПЭ. По информации компании, предлагается изменить темп прироста числа участников с выходом на устойчивое количество свыше 5500, при этом увеличить целевое значение выручки с 500 млрд руб. до 1,5 трлн руб., а объем ежегодно привлекаемых инвестиций – с 40 млрд до 70 млрд руб.

9 июля заместитель председателя правления «Сколково» по инновациям Кирилл Каем заявил, что резиденты центра «Сколково» с 2020 г. ежегодно увеличивают свою выручку на 40-60%, более чем у 30% компаний выручка превышает 500 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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