Медведев: результатом «Сколково» должны стать новые технологические лидеры

В компании также сообщили, что на настоящий момент общее количество участников проекта «Сколково» превышает 4300, а также подтвердили прогноз об ожидаемой выручке в 700 млрд руб. к концу 2024 г. Актуализация стратегии фонда «Сколково» повлияет на состав ключевых стратегических КПЭ. По информации компании, предлагается изменить темп прироста числа участников с выходом на устойчивое количество свыше 5500, при этом увеличить целевое значение выручки с 500 млрд руб. до 1,5 трлн руб., а объем ежегодно привлекаемых инвестиций – с 40 млрд до 70 млрд руб.