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TikTok сократит сотни рабочих мест из-за изменения модерации контента

Ведомости

Платформа коротких вертикальных видео TikTok (принадлежит китайской ByteDance) увольняет по всему миру сотни сотрудников из-за решения улучшить модерацию контента при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников, в Малайзии уволили более 700 сотрудников. Массовые сокращения подтвердили и в TikTok. Но, как уточнили в компании, в Малайзии было сокращено менее 500 рабочих мест.

Источники агентства говорят, что уволенные работники были задействованы в операциях по модерации контента. О сокращении им сообщили по электронной почте вечером 9 октября. По информации одного из собеседников, TikTok планирует провести дополнительные сокращения в ноябре.

Сейчас в компании работают 110 000 сотрудников в более чем 20 городах по всему миру. Для модерации TikTok использует сочетание ручной модерации и методов, основанных на ИИ. Представитель платформы отметил, что в 2024 г. планируется инвестировать в «доверие и безопасность» $2 млрд. Он уточнил, что 80% контента, нарушающего правила соцсети, теперь удаляется с помощью автоматизированных технологий.

Reuters пишет, что сокращения в Малайзии происходят на фоне требования правительства страны к технологическим компаниям получить лицензию на осуществление деятельности до января в рамках усилий по борьбе с киберпреступлениями. В 2023 г. власти Малайзии подали рекордное число запросов на удаление контента в TikTok – более 2200 обращений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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