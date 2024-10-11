TikTok сократит сотни рабочих мест из-за изменения модерации контента

Сейчас в компании работают 110 000 сотрудников в более чем 20 городах по всему миру. Для модерации TikTok использует сочетание ручной модерации и методов, основанных на ИИ. Представитель платформы отметил, что в 2024 г. планируется инвестировать в «доверие и безопасность» $2 млрд. Он уточнил, что 80% контента, нарушающего правила соцсети, теперь удаляется с помощью автоматизированных технологий.