TikTok сократит сотни рабочих мест из-за изменения модерации контента
Платформа коротких вертикальных видео TikTok (принадлежит китайской ByteDance) увольняет по всему миру сотни сотрудников из-за решения улучшить модерацию контента при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников, в Малайзии уволили более 700 сотрудников. Массовые сокращения подтвердили и в TikTok. Но, как уточнили в компании, в Малайзии было сокращено менее 500 рабочих мест.
Источники агентства говорят, что уволенные работники были задействованы в операциях по модерации контента. О сокращении им сообщили по электронной почте вечером 9 октября. По информации одного из собеседников, TikTok планирует провести дополнительные сокращения в ноябре.
Сейчас в компании работают 110 000 сотрудников в более чем 20 городах по всему миру. Для модерации TikTok использует сочетание ручной модерации и методов, основанных на ИИ. Представитель платформы отметил, что в 2024 г. планируется инвестировать в «доверие и безопасность» $2 млрд. Он уточнил, что 80% контента, нарушающего правила соцсети, теперь удаляется с помощью автоматизированных технологий.
Reuters пишет, что сокращения в Малайзии происходят на фоне требования правительства страны к технологическим компаниям получить лицензию на осуществление деятельности до января в рамках усилий по борьбе с киберпреступлениями. В 2023 г. власти Малайзии подали рекордное число запросов на удаление контента в TikTok – более 2200 обращений.