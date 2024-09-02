ByteDance привлечет кредит на $9,5 млрд

Отмечается, что это станет крупнейшим корпоративным долларовым кредитом в странах Азии без учета Японии. Координаторами процесса привлечения стали Citigroup Inc., Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co. Срок кредита составляет три года и может быть увеличен до пяти лет.