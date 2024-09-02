ByteDance привлечет кредит на $9,5 млрд
Китайская технологическая компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, находится в процессе привлечения банковского кредита на $9,5 млрд. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что это станет крупнейшим корпоративным долларовым кредитом в странах Азии без учета Японии. Координаторами процесса привлечения стали Citigroup Inc., Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co. Срок кредита составляет три года и может быть увеличен до пяти лет.
Средства будут частично использованы для рефинансирования взятого в 2021 г. кредита на $5 млрд. Они также будут использованы для пополнения оборотного капитала, уточнили собеседники агентства.
В первом полугодии 2024 г. объем долларовых кредитов, исключая двусторонние договоры, в странах Азии без учета Японии упал на 44% до $45,5 млрд. По данным агентства, это минимальный уровень с 2010 г.
20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если ByteDance не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней.
В мае TikTok и ByteDance подали иск в федеральный суд США по округу Колумбия с прошением заблокировать закон о возможном запрете платформы, подписанный президентом Джо Байденом. В компании утверждали, что закон нарушает Конституцию США по ряду оснований, в том числе противоречит Первой поправке о свободе слова.