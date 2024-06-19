TikTok ищет лазейку для оспаривания решения о запрете приложения в США

ByteDance также утверждает, что запрет TikTok в США нарушит «право на свободу слова 170 млн пользователей приложения». В США данные претензии отвергают. «Они просто платформа. Они ничего не выражают, это делают их пользователи. Какое право они имеют защищать права своих пользователей?» – цитирует агентство источник из Демократической партии.