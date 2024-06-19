TikTok ищет лазейку для оспаривания решения о запрете приложения в США
Китайская компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, намерена оспаривать решение конгресса США о запрете приложения в стране, сообщает Bloomberg.
Издание пишет, что американские законодатели приняли решение о запрете TikTok после серии брифингов, которые остались засекреченными. По данным агентства, ByteDance использует это для отмены принятого закона.
ByteDance также утверждает, что запрет TikTok в США нарушит «право на свободу слова 170 млн пользователей приложения». В США данные претензии отвергают. «Они просто платформа. Они ничего не выражают, это делают их пользователи. Какое право они имеют защищать права своих пользователей?» – цитирует агентство источник из Демократической партии.
7 мая TikTok и ее материнская компания ByteDance заявили, что подали иск в федеральный суд США по округу Колумбия с прошением заблокировать закон о возможном запрете платформы, подписанный президентом Джо Байденом. В компании утверждали, что закон нарушает Конституцию США по ряду оснований, в том числе противоречит Первой поправке о свободе слова.
20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней.