TikTok подал иск о блокировке закона о возможном запрете платформы в США
Компания TikTok и ее материнская компания ByteDance заявили, что подали иск в федеральный суд США по округу Колумбия с прошением заблокировать закон о возможном запрете платформы, подписанный президентом Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters.
Компании утверждают, что закон нарушает Конституцию США по ряду оснований, в том числе противоречит Первой поправке о свободе слова. В тексте иска, которым располагает Reuters, говорится, что продажа «просто невозможна: ни коммерчески, ни технологически, ни юридически», поэтому нет никаких сомнений, что закон приведет к закрытию TikTok в США.
В иске также указано, что китайское правительство «ясно дало понять, что не допустит отчуждения рекомендательного движка, который является ключом к успеху TikTok в Соединенных Штатах». Кроме того, там упоминается, что TikTok потратил $2 млрд на меры по защите данных американских пользователей и взял на себя дополнительные обязательства, предполагающие согласие TikTok на «опцию закрытия», которая давала правительству США право приостановить работу плтформы в Соединенных Штатах, «если компания нарушит некоторые обязательства».
Чтобы перенести исходный код TikTok в США, «потребуются годы для того, чтобы совершенно новый штат инженеров приобрел достаточную квалификацию», говорится в иске.
Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней.
20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Необходимость запрета платформы американские власти объясняют тем, что приложение «контролируется иностранными противниками» страны, а также отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев, использующих эту соцсеть.