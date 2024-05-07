TikTok подал иск о блокировке закона о возможном запрете платформы в США

В иске также указано, что китайское правительство «ясно дало понять, что не допустит отчуждения рекомендательного движка, который является ключом к успеху TikTok в Соединенных Штатах». Кроме того, там упоминается, что TikTok потратил $2 млрд на меры по защите данных американских пользователей и взял на себя дополнительные обязательства, предполагающие согласие TikTok на «опцию закрытия», которая давала правительству США право приостановить работу плтформы в Соединенных Штатах, «если компания нарушит некоторые обязательства».