Nvidia может обойти Apple и стать самой дорогой компанией мира

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co – производитель, выпускающий процессоры Nvidia, как ожидается, сообщит 17 октября о 40-процентном росте квартальной прибыли благодаря растущему спросу. Аналитики ожидают, что расходы на создание центров обработки данных с искусственным интеллектом помогут годовому доходу Nvidia вырасти более чем в два раза – почти до $126 млрд