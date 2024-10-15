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Nvidia может обойти Apple и стать самой дорогой компанией мира

Ведомости

Акции Nvidia достигли максимального уровня за всю историю компании, в результате чего Apple может сместиться с верхней строчки рейтинга самых дорогих компаний в мире. Об этом пишет Reuters.

Благодаря тому, что инвесторы сделали ставку на высокий спрос на процессоры искусственного интеллекта текущего и следующего поколения, акции компании из Санта-Клары (Калифорния) выросли на 2,4% и закончили день на отметке $138,07.

В июне Nvidia ненадолго становилась самой дорогой компанией в мире. Ее обогнала Microsoft, и вот уже несколько месяцев рыночная капитализация этой троицы находится на одном уровне.

Капитализация Nvidia выросла до $3,39 трлн, что чуть ниже стоимости Apple в $3,52 трлн и выше стоимости Microsoft в $3,12 трлн.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co – производитель, выпускающий процессоры Nvidia, как ожидается, сообщит 17 октября о 40-процентном росте квартальной прибыли благодаря растущему спросу. Аналитики ожидают, что расходы на создание центров обработки данных с искусственным интеллектом помогут годовому доходу Nvidia вырасти более чем в два раза – почти до $126 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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