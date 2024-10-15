Nvidia может обойти Apple и стать самой дорогой компанией мира
Акции Nvidia достигли максимального уровня за всю историю компании, в результате чего Apple может сместиться с верхней строчки рейтинга самых дорогих компаний в мире. Об этом пишет Reuters.
Благодаря тому, что инвесторы сделали ставку на высокий спрос на процессоры искусственного интеллекта текущего и следующего поколения, акции компании из Санта-Клары (Калифорния) выросли на 2,4% и закончили день на отметке $138,07.
В июне Nvidia ненадолго становилась самой дорогой компанией в мире. Ее обогнала Microsoft, и вот уже несколько месяцев рыночная капитализация этой троицы находится на одном уровне.
Капитализация Nvidia выросла до $3,39 трлн, что чуть ниже стоимости Apple в $3,52 трлн и выше стоимости Microsoft в $3,12 трлн.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co – производитель, выпускающий процессоры Nvidia, как ожидается, сообщит 17 октября о 40-процентном росте квартальной прибыли благодаря растущему спросу. Аналитики ожидают, что расходы на создание центров обработки данных с искусственным интеллектом помогут годовому доходу Nvidia вырасти более чем в два раза – почти до $126 млрд