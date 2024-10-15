Apple представила новый iPad mini

В сентябре Apple представила новые модели телефонов iPhone 16-го поколения. В частности, iPhone 16 и iPhone 16 Plus с диагоналями экрана 6,1 и 6,7 дюйма. iPhone 16 оснащен новым чипом A18. Компания указывает, что в новой линейке моделей интегрирована система ИИ – Apple Intelligence. В ходе презентации также были представлены новые электронные часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2.