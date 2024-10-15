Apple представила новый iPad mini
Apple представила новый iPad mini с чипом A17 Pro и функциями искусственного интеллекта, сообщается на официальном сайте компании. Это первое с 2021 г. обновление линейки мини-планшетов.
Новое устройство будут продавать в четырех цветах: «космический серый», «сияющая звезда», синий и фиолетовый. Размер экрана – 8,3 дюйма. 12-мегапиксельная широкоугольная задняя камера поддерживает Smart HDR 4.
Утверждается, что чип A17 Pro увеличил производительность мини-планшета на 30%. Цена начинается с $499 за устройство с 128 гигабайтами памяти. В США открылся предзаказ, в продаже мини-планшеты появятся в среду, 23 октября.
В сентябре Apple представила новые модели телефонов iPhone 16-го поколения. В частности, iPhone 16 и iPhone 16 Plus с диагоналями экрана 6,1 и 6,7 дюйма. iPhone 16 оснащен новым чипом A18. Компания указывает, что в новой линейке моделей интегрирована система ИИ – Apple Intelligence. В ходе презентации также были представлены новые электронные часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2.