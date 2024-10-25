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Иванцов: 20% бюджета инвестпрограммы «Элемента» составляют средства с IPO

Ведомости

Инвестпрограмма крупнейшего российского производителя микроэлектроники «Элемент» рассчитана на 92 млрд руб., в настоящий момент она профинансирована на 90%, тогда как 20% бюджета составляют средства, привлеченные в рамках майского IPO и части прибыли группы, рассказал глава группы Илья Иванцов в интервью «Интерфаксу».

«Элемент» провела IPO 30 мая 2024 г. Стоимость размещения составила 223,6 руб. за лот из 1000 бумаг, сообщили в компании. По собственным оценкам, капитализация «Элемента» составляет 105 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в ходе IPO. По итогам размещения акций компания получила 15 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3%. Иванцов сообщил, что еще примерно половина инвестпрограммы финансируется за счет средств, полученных в рамках господдержки. 

За счет инвестопрограммы уже реализованы две новые производственные линии на базе «Микрона», объем инвестиций в этот проект составил 1,35 млрд руб., 1,1 млрд из которых – льготный займ. Также реализована производственная линия по корпусированию микросхем на воронежском НИИ электронной техники, бюджет составил 790 млн руб., из которых 616 млн руб. – также льготный займ из ФРП.

В период IPO компания сообщала о планах экспансии на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Иванцов сообщил, что это «стратегическая задача», но детали не могут в настоящее время обсуждаться по ряду причин. «При этом надо учитывать, что во многих странах тема локализации стоит также остро, как и у нас. На такие рынки мы будем выходить через создание центров разработки – самостоятельно или с привлечением местных партнеров», – заключил Иванцов.

О намерении компании выйти на IPO «Ведомостям» рассказали четыре собеседника, знакомых с ходом подготовки выхода. Тогда же стало известно, что «Элемент» рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд руб. и планирует привлечь 10–15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы.

«Элемент» – крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Основная цель партнерства заключалась в создании единого национального центра компетенций в области микроэлектронной компонентной базы и обеспечении технологического суверенитета страны в этой области. Обе стороны внесли в совместное предприятие 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошел крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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