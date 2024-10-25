Иванцов: 20% бюджета инвестпрограммы «Элемента» составляют средства с IPO
Инвестпрограмма крупнейшего российского производителя микроэлектроники «Элемент» рассчитана на 92 млрд руб., в настоящий момент она профинансирована на 90%, тогда как 20% бюджета составляют средства, привлеченные в рамках майского IPO и части прибыли группы, рассказал глава группы Илья Иванцов в интервью «Интерфаксу».
«Элемент» провела IPO 30 мая 2024 г. Стоимость размещения составила 223,6 руб. за лот из 1000 бумаг, сообщили в компании. По собственным оценкам, капитализация «Элемента» составляет 105 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в ходе IPO. По итогам размещения акций компания получила 15 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3%. Иванцов сообщил, что еще примерно половина инвестпрограммы финансируется за счет средств, полученных в рамках господдержки.
За счет инвестопрограммы уже реализованы две новые производственные линии на базе «Микрона», объем инвестиций в этот проект составил 1,35 млрд руб., 1,1 млрд из которых – льготный займ. Также реализована производственная линия по корпусированию микросхем на воронежском НИИ электронной техники, бюджет составил 790 млн руб., из которых 616 млн руб. – также льготный займ из ФРП.
В период IPO компания сообщала о планах экспансии на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Иванцов сообщил, что это «стратегическая задача», но детали не могут в настоящее время обсуждаться по ряду причин. «При этом надо учитывать, что во многих странах тема локализации стоит также остро, как и у нас. На такие рынки мы будем выходить через создание центров разработки – самостоятельно или с привлечением местных партнеров», – заключил Иванцов.
О намерении компании выйти на IPO «Ведомостям» рассказали четыре собеседника, знакомых с ходом подготовки выхода. Тогда же стало известно, что «Элемент» рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд руб. и планирует привлечь 10–15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы.
«Элемент» – крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Основная цель партнерства заключалась в создании единого национального центра компетенций в области микроэлектронной компонентной базы и обеспечении технологического суверенитета страны в этой области. Обе стороны внесли в совместное предприятие 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошел крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон».