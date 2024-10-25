Иванцов: 20% бюджета инвестпрограммы «Элемента» составляют средства с IPO

В период IPO компания сообщала о планах экспансии на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Иванцов сообщил, что это «стратегическая задача», но детали не могут в настоящее время обсуждаться по ряду причин. «При этом надо учитывать, что во многих странах тема локализации стоит также остро, как и у нас. На такие рынки мы будем выходить через создание центров разработки – самостоятельно или с привлечением местных партнеров», – заключил Иванцов.