«Элемент» провел IPO по нижней границе ценового диапазона

Ранее в «Элементе» сообщали, что в IPO войдут акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Компания планирует направить привлеченные в ходе размещения средства на финансирование программы развития. Перед размещением группа рассчитывала, что free-float будет составлять более 13%.