«Элемент» провел IPO по нижней границе ценового диапазона
Группа «Элемент» провела первичное публичное предложение акций (IPO) на «СПБ бирже» по нижней границе ценового диапазона. Стоимость размещения составила 223,6 руб. за бумагу, сообщили в компании.
Торги акциями «Элемент» на «СПБ бирже» начнутся в 16:00 мск. Бумаги вошли в первый котировальный список под тикером ELMT.
По собственным оценкам, капитализация «Элемента» составляет 105 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в ходе IPO. По итогам размещения акций компания получила 15 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3%.
Ранее в «Элементе» сообщали, что в IPO войдут акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Компания планирует направить привлеченные в ходе размещения средства на финансирование программы развития. Перед размещением группа рассчитывала, что free-float будет составлять более 13%.