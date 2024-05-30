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«Элемент» провел IPO по нижней границе ценового диапазона

Ведомости

Группа «Элемент» провела первичное публичное предложение акций (IPO) на «СПБ бирже» по нижней границе ценового диапазона. Стоимость размещения составила 223,6 руб. за бумагу, сообщили в компании.

Торги акциями «Элемент» на «СПБ бирже» начнутся в 16:00 мск. Бумаги вошли в первый котировальный список под тикером ELMT.

По собственным оценкам, капитализация «Элемента» составляет 105 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в ходе IPO. По итогам размещения акций компания получила 15 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3%. 

Ранее в «Элементе» сообщали, что в IPO войдут акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Компания планирует направить привлеченные в ходе размещения средства на финансирование программы развития. Перед размещением группа рассчитывала, что free-float будет составлять более 13%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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