Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон и открыла книгу заявок IPO
Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон в рамках первичного публичного предложения (IPO) на «СПБ бирже» на уровне от 223,6 руб. до 248,4 руб. за лот, включающий 1000 обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90 до 100 млрд руб. Об этом говорится в сообщении группы.
Размещение будет состоять из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Компания планирует привлечь 15 млрд руб., а привлеченные средства направить на финансирование программы развития группы. дополнительной эмиссии. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%.
Цена предложения будет установлена по итогам окончания периода сбора заявок. Он пройдет с 23 по 29 мая. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Ожидается, что торги акциями начнутся 30 мая под тикером ELMT и ISIN RU000A102093. «СПБ биржа» 21 мая приняла решение о включении Акций в котировальный список первого уровня с 30 мая.
Группа «Элемент» – компания полного цикла от разработки до производства микроэлектронной и радиоэлектронной продукции.
В 2023 г. выручка группы по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 46% г/г до 35,8 млрд руб. за счет существенного роста спроса на российскую электронную компонентную базу. В тот же период показатель EBITDA вырос на 68% г/г к и составил 8,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 24,2%. Чистая прибыль выросла на 93% г/г и составила 5,3 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 г.