Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон и открыла книгу заявок IPO

В 2023 г. выручка группы по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 46% г/г до 35,8 млрд руб. за счет существенного роста спроса на российскую электронную компонентную базу. В тот же период показатель EBITDA вырос на 68% г/г к и составил 8,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 24,2%. Чистая прибыль выросла на 93% г/г и составила 5,3 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 г.