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Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон и открыла книгу заявок IPO

Ведомости

Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон в рамках первичного публичного предложения (IPO) на «СПБ бирже» на уровне от 223,6 руб. до 248,4 руб. за лот, включающий 1000 обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90 до 100 млрд руб. Об этом говорится в сообщении группы. 

Размещение будет состоять из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Компания планирует привлечь 15 млрд руб., а привлеченные средства направить на финансирование программы развития группы. дополнительной эмиссии. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%.

Цена предложения будет установлена по итогам окончания периода сбора заявок. Он пройдет с 23 по 29 мая. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Ожидается, что торги акциями начнутся 30 мая под тикером ELMT и ISIN RU000A102093. «СПБ биржа» 21 мая приняла решение о включении Акций в котировальный список первого уровня с 30 мая.

Группа «Элемент» – компания полного цикла от разработки до производства микроэлектронной и радиоэлектронной продукции. 

В 2023 г. выручка группы по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 46% г/г до 35,8 млрд руб. за счет существенного роста спроса на российскую электронную компонентную базу. В тот же период показатель EBITDA вырос на 68% г/г к и составил 8,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 24,2%. Чистая прибыль выросла на 93% г/г и составила 5,3 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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