В РКН порекомендовали российским сайтам отказаться от услуг Cloudflare
Подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) попросил владельцев российских сайтов отказаться от услуг американской компании Cloudflare, которая использует технологию шифрования метаданных ECH, следует из сообщения ведомства.
Как сообщает ЦМУ ССОП, американская компания включила в октябре применение по умолчанию на своих серверах расширения TLS ECH (Encrypted Client Hello).
«Эта технология – средство обхода ограничений доступа к запрещенной в России информации. Его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ)», – отметили в ведомстве.
ЦМУ ССОП рекомендовал владельцам информационных ресурсов отключить расширение TLS ECH или использовать отечественные CDN-сервисы, которые «обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак». В частности, защиту от DDoS-атак может обеспечить Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА), говорится в сообщении.
24 октября директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Сергей Хуторцев сообщил, что в России заблокированы уже 197 VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство. Год назад Хуторцев говорил о блокировке 167 таких сервисов.
С 1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и сервисов по обходу блокировок ресурсов, которые запрещены в РФ с 2020 г. Депутат Госдумы Антон Немкин говорил, что ограничения коснутся только тех сервисов, которые не фильтруют трафик и позволяют получить доступ к запрещенным ресурсам.