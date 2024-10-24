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Роскомнадзор заблокировал уже 197 VPN-сервисов

Ведомости

В России заблокированы уже 197 VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство, сообщил директор Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Сергей Хуторцев.

«Отдельно мы работаем с VPN-сервисами, нарушающими законодательство РФ как средства обхода блокировок. В настоящий момент 197 VPN-сервисов у нас заблокировано», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Как обращает внимание агентство, год назад Хуторцев говорил о блокировке 167 таких сервисов.

С 1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и сервисов по обходу блокировок ресурсов, которые запрещены в РФ с 2020 г. Депутат Госдумы Антон Немкин говорил, что ограничения коснутся только тех сервисов, которые не фильтруют трафик и позволяют получить доступ к запрещенным ресурсам.

«Ведомости» в августе со ссылкой на проект приказа Роскомнадзора писали, что ведомство планирует запретить в России научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах. Исключением будет информация о VPN, использующихся для обеспечения защищенного удаленного доступа.

Управляющий партнер юрфирмы Nova Inc. Павел Желновод говорил, что после вступления в силу предлагаемого РКН приказа упоминание VPN-сервисов в контексте обхода блокировки может стать основанием для ограничения доступа к информационному ресурсу. Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али отмечал, что новая версия приказа содержит более размытые формулировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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