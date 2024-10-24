Роскомнадзор заблокировал уже 197 VPN-сервисов
В России заблокированы уже 197 VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство, сообщил директор Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Сергей Хуторцев.
«Отдельно мы работаем с VPN-сервисами, нарушающими законодательство РФ как средства обхода блокировок. В настоящий момент 197 VPN-сервисов у нас заблокировано», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Как обращает внимание агентство, год назад Хуторцев говорил о блокировке 167 таких сервисов.
С 1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и сервисов по обходу блокировок ресурсов, которые запрещены в РФ с 2020 г. Депутат Госдумы Антон Немкин говорил, что ограничения коснутся только тех сервисов, которые не фильтруют трафик и позволяют получить доступ к запрещенным ресурсам.
«Ведомости» в августе со ссылкой на проект приказа Роскомнадзора писали, что ведомство планирует запретить в России научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах. Исключением будет информация о VPN, использующихся для обеспечения защищенного удаленного доступа.
Управляющий партнер юрфирмы Nova Inc. Павел Желновод говорил, что после вступления в силу предлагаемого РКН приказа упоминание VPN-сервисов в контексте обхода блокировки может стать основанием для ограничения доступа к информационному ресурсу. Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али отмечал, что новая версия приказа содержит более размытые формулировки.