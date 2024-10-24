Роскомнадзор заблокировал уже 197 VPN-сервисов

С 1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и сервисов по обходу блокировок ресурсов, которые запрещены в РФ с 2020 г. Депутат Госдумы Антон Немкин говорил, что ограничения коснутся только тех сервисов, которые не фильтруют трафик и позволяют получить доступ к запрещенным ресурсам.