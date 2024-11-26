FT: в первом полугодии объем цифровых активов Telegram вырос до $1,3 млрд
Объем цифровых активов Telegram на конец первого полугодия вырос до $1,3 млрд, увеличившись более чем в три раза, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неаудированную финансовую отчетность.
Как сообщает издание, задержание основателя Павла Дурова французской полицией и последующий домашний арест не оказали «существенного влияния» на работу приложения для обмена сообщениями, так как финансовая информация показала, что стоимость криптовалюты системы Toncoin (TON) растет.
Согласно отчетности, выручка Telegram в январе – июне составила $525 млн, за год увеличившись почти в три раза. Примерно половина выручки, $225 млн, пришлась на единовременную сделку с неназванной компанией, по которой Telegram получила вознаграждение в обмен на разрешение использовать криптовалюту Toncoin (TON) в качестве эксклюзивного способа оплаты рекламы в приложении. Срок соглашения истек 1 октября.
Также компания заработала $353 млн от продажи цифровых активов в первом полугодии и с тех пор продала криптовалюту еще на $348 млн. Доходы от рекламы выросли примерно вдвое, до $120 млн, продажа премиум-подписок принесла компании еще $119 млн. Прибыль Telegram после уплаты налогов в январе – июне составила $335 млн. Часть полученных средств компания направила на выкуп бондов на сумму $124,5 млн, говорится в неаудированной отчетности.
25 ноября стоимость Toncoin впервые превысила $6 после задержания Дурова. 24 августа его задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
«Ведомости» 26 августа писали, что после сообщения о задержании основателя Telegram и Toncoin Дурова криптовалюта снизилась в цене на 18,9%: с $6,79 на 23:40 мск 24 августа до $5,5 на 15:00 мск 26 августа.