Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

FT: в первом полугодии объем цифровых активов Telegram вырос до $1,3 млрд

Ведомости

Объем цифровых активов Telegram на конец первого полугодия вырос до $1,3 млрд, увеличившись более чем в три раза, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неаудированную финансовую отчетность.

Как сообщает издание, задержание основателя Павла Дурова французской полицией и последующий домашний арест не оказали «существенного влияния» на работу приложения для обмена сообщениями, так как финансовая информация показала, что стоимость криптовалюты системы Toncoin (TON) растет.

Согласно отчетности, выручка Telegram в январе – июне составила $525 млн, за год увеличившись почти в три раза. Примерно половина выручки, $225 млн, пришлась на единовременную сделку с неназванной компанией, по которой Telegram получила вознаграждение в обмен на разрешение использовать криптовалюту Toncoin (TON) в качестве эксклюзивного способа оплаты рекламы в приложении. Срок соглашения истек 1 октября.

Также компания заработала $353 млн от продажи цифровых активов в первом полугодии и с тех пор продала криптовалюту еще на $348 млн. Доходы от рекламы выросли примерно вдвое, до $120 млн, продажа премиум-подписок принесла компании еще $119 млн. Прибыль Telegram после уплаты налогов в январе – июне составила $335 млн. Часть полученных средств компания направила на выкуп бондов на сумму $124,5 млн, говорится в неаудированной отчетности.

25 ноября стоимость Toncoin впервые превысила $6 после задержания Дурова. 24 августа его задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

«Ведомости» 26 августа писали, что после сообщения о задержании основателя Telegram и Toncoin Дурова криптовалюта снизилась в цене на 18,9%: с $6,79 на 23:40 мск 24 августа до $5,5 на 15:00 мск 26 августа.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных