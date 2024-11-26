FT: в первом полугодии объем цифровых активов Telegram вырос до $1,3 млрд

Также компания заработала $353 млн от продажи цифровых активов в первом полугодии и с тех пор продала криптовалюту еще на $348 млн. Доходы от рекламы выросли примерно вдвое, до $120 млн, продажа премиум-подписок принесла компании еще $119 млн. Прибыль Telegram после уплаты налогов в январе – июне составила $335 млн. Часть полученных средств компания направила на выкуп бондов на сумму $124,5 млн, говорится в неаудированной отчетности.