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Reuters: аэрокосмические компании Евросоюза хотят создать конкурента Starlink

Ведомости

Европейские аэрокосмические компании Airbus, Thales и Leonardo рассматривают возможность создать совместное предприятие, которое станет конкурентом американской Starlink. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, «проект Бромо», названный в честь вулкана в Индонезии, предусматривает создание независимого европейского спутникового оператора. Уточняется, что он, вероятно, будет создан по образцу разработчика и производителя ракетных систем MBDA.

В разговоре с Reuters гендиректор Leonardo Роберто Чинголани сообщил, что в ходе переговоров между компаниями обсуждались технические вопросы и предполагаемая структура предприятия. Airbus и Thales отказались от комментариев.

Один из источников утверждает, что на реализацию проекта могут уйти годы. При этом обсуждаемые предложения направлены на то, чтобы космический сектор Европы «пришел в форму, соответствующую требованиям конкуренции», сказал он.

Компания SpaceX Илона Маска является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Сеть Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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