Reuters: аэрокосмические компании Евросоюза хотят создать конкурента Starlink
Европейские аэрокосмические компании Airbus, Thales и Leonardo рассматривают возможность создать совместное предприятие, которое станет конкурентом американской Starlink. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников агентства, «проект Бромо», названный в честь вулкана в Индонезии, предусматривает создание независимого европейского спутникового оператора. Уточняется, что он, вероятно, будет создан по образцу разработчика и производителя ракетных систем MBDA.
В разговоре с Reuters гендиректор Leonardo Роберто Чинголани сообщил, что в ходе переговоров между компаниями обсуждались технические вопросы и предполагаемая структура предприятия. Airbus и Thales отказались от комментариев.
Один из источников утверждает, что на реализацию проекта могут уйти годы. При этом обсуждаемые предложения направлены на то, чтобы космический сектор Европы «пришел в форму, соответствующую требованиям конкуренции», сказал он.
Компания SpaceX Илона Маска является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах. Сеть Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников.