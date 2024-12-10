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Тайваньская TSMC увеличила месячную выручку на 34% год к году

Ведомости

Чистая выручка крупнейшего производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) в ноябре составила 276,06 млрд тайваньских долларов ($8,49 млрд), что на 12,2% меньше, чем в октябре, и на 34% больше, чем в ноябре прошлого года. Данные приводятся в отчете о доходах компании.

Выручка за 11 месяцев текущего года достигла 2,6 трлн тайваньских долларов ($80 млрд), продемонстрировав рост на 31,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

По данным Bloomberg, в октябре продажи TSMC выросли на 29,2%, что стало самым медленным темпом роста с февраля.

В начале ноября Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщила, что TSMC приостанавливает производство чипов для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Эта мера распространяется на компании из Китая и объясняется «стремлением соблюдать меры экспортного контроля США». По словам собеседников издания, общее влияние этого решения на доходы производителя будет минимальным.

В середине октября министр Национального совета по науке и технологиям Тайваня Ву Ченг-вен в интервью Bloomberg сообщил, что TSMC намерена увеличить количество заводов по производству микросхем в Европе. По его словам, уже началось строительство первого предприятия в Дрездене и планируются «следующие несколько заводов в будущем для различных секторов рынка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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