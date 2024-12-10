Тайваньская TSMC увеличила месячную выручку на 34% год к году

В середине октября министр Национального совета по науке и технологиям Тайваня Ву Ченг-вен в интервью Bloomberg сообщил, что TSMC намерена увеличить количество заводов по производству микросхем в Европе. По его словам, уже началось строительство первого предприятия в Дрездене и планируются «следующие несколько заводов в будущем для различных секторов рынка».