Тайваньская TSMC увеличила месячную выручку на 34% год к году
Чистая выручка крупнейшего производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) в ноябре составила 276,06 млрд тайваньских долларов ($8,49 млрд), что на 12,2% меньше, чем в октябре, и на 34% больше, чем в ноябре прошлого года. Данные приводятся в отчете о доходах компании.
Выручка за 11 месяцев текущего года достигла 2,6 трлн тайваньских долларов ($80 млрд), продемонстрировав рост на 31,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
По данным Bloomberg, в октябре продажи TSMC выросли на 29,2%, что стало самым медленным темпом роста с февраля.
В начале ноября Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщила, что TSMC приостанавливает производство чипов для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Эта мера распространяется на компании из Китая и объясняется «стремлением соблюдать меры экспортного контроля США». По словам собеседников издания, общее влияние этого решения на доходы производителя будет минимальным.
В середине октября министр Национального совета по науке и технологиям Тайваня Ву Ченг-вен в интервью Bloomberg сообщил, что TSMC намерена увеличить количество заводов по производству микросхем в Европе. По его словам, уже началось строительство первого предприятия в Дрездене и планируются «следующие несколько заводов в будущем для различных секторов рынка».