TSMC приостанавливает производство чипов для некоторых компаний из Китая

Рост продаж TSMC в октябре замедлился из-за снижения спроса на чипы для ИИ, сообщает агентство Bloomberg. Они выросли на 29,2% – это самый медленный темп роста с февраля этого года, уточняется в публикации. Аналитики ожидают, что производитель чипов обеспечит рост продаж на уровне 36,1% за период с октября по декабрь.