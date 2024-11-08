TSMC приостанавливает производство чипов для некоторых компаний из Китая
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) приостанавливает производство чипов для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники. Приостановка коснется компаний из Китая.
По словам неназванных собеседников издания, китайские предприятия, для которых приостанавливается производство чипов, специализируются на графических процессорах и приложениях, связанных с искусственными интеллектом. Общее влияние на доходы TSMC, по словам источников, будет минимальным.
Приостановку производства объяснили «стремлением соблюдать меры экспортного контроля США». Taiwan Semiconductor Manufacturing Company является мировым лидером по производству чипов.
Рост продаж TSMC в октябре замедлился из-за снижения спроса на чипы для ИИ, сообщает агентство Bloomberg. Они выросли на 29,2% – это самый медленный темп роста с февраля этого года, уточняется в публикации. Аналитики ожидают, что производитель чипов обеспечит рост продаж на уровне 36,1% за период с октября по декабрь.
В конце октября TSMC приостановила поставки китайскому производителю микросхем Sophgo после того, как обнаружила свой чип на китайском процессоре Huawei. Компания из КНР ограничена в покупке этой технологии «в целях защиты национальной безопасности США», писало Reuters. Минторг США ответил агентству, что ведомству известно о возможном обходе экспортного контроля.