Чистая прибыль производителя чипов TSMC выросла на 54,2% в III квартале

16 октября нидерландская технологическая компания ASML была допрошена местным регулятором в связи с «ошибочной» публикацией финансовой отчетности. В своем отчете компания заявила, что прибыль от заказов составила 2,6 млрд евро, что значительно ниже ранних прогнозов, которые составляли от 4 до 6 млрд евро. Также в компании заявили, что несмотря на активный спрос на чипы, связанные с технологией искусственного интеллекта, другие сегменты рынка полупроводников демонстрируют снижение спроса.