Чистая прибыль производителя чипов TSMC выросла на 54,2% в III квартале
Чистая прибыль тайваньского производителя чипов TSMC выросла на 54,2% в III квартале 2024 г. до 352,3 млрд тайваньских долларов ($10,1 млрд), следует из сообщения компании.
Финотчет был подготовлен по ТМСФО (Тайваньские международные стандарты финансовой отчетности). Выручка составила $23,5 млрд, увеличившись на 36% в годовом исчислении и на 12,9% в сравнении со II кварталом 2024 г. Капитальные издержки увеличились до $6,4 млрд, во II квартале они cоставляли $6,36 млрд. Как отметили в компании, рост показателей объясняется поддержкой сильного спроса на смартфоны и разработки в сфере ИИ.
На продажи 3-нм (степень миниатюризации сборки) чипов пришлось 20% выручки, на продажи 5-нм чипов – 32%, 7-нм – 17%. Суммарная выручка от продажи чипов составила 69%. С учетом текущих показателей в TSMC прогнозируют, что в IV квартале выручка составит от $26,1 млрд до $26,9 млрд. С начала 2024 г. стоимость акций компании выросла на 74,5%.
16 октября нидерландская технологическая компания ASML была допрошена местным регулятором в связи с «ошибочной» публикацией финансовой отчетности. В своем отчете компания заявила, что прибыль от заказов составила 2,6 млрд евро, что значительно ниже ранних прогнозов, которые составляли от 4 до 6 млрд евро. Также в компании заявили, что несмотря на активный спрос на чипы, связанные с технологией искусственного интеллекта, другие сегменты рынка полупроводников демонстрируют снижение спроса.