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Чистая прибыль производителя чипов TSMC выросла на 54,2% в III квартале

Ведомости

Чистая прибыль тайваньского производителя чипов TSMC выросла на 54,2% в III квартале 2024 г. до 352,3 млрд тайваньских долларов ($10,1 млрд), следует из сообщения компании.

Финотчет был подготовлен по ТМСФО (Тайваньские международные стандарты финансовой отчетности). Выручка составила $23,5 млрд, увеличившись на 36% в годовом исчислении и на 12,9% в сравнении со II кварталом 2024 г. Капитальные издержки увеличились до $6,4 млрд, во II квартале они cоставляли $6,36 млрд. Как отметили в компании, рост показателей объясняется поддержкой сильного спроса на смартфоны и разработки в сфере ИИ.

На продажи 3-нм (степень миниатюризации сборки) чипов пришлось 20% выручки, на продажи 5-нм чипов – 32%, 7-нм – 17%. Суммарная выручка от продажи чипов составила 69%. С учетом текущих показателей в TSMC прогнозируют, что в IV квартале выручка составит от $26,1 млрд до $26,9 млрд. С начала 2024 г. стоимость акций компании выросла на 74,5%.

16 октября нидерландская технологическая компания ASML была допрошена местным регулятором в связи с «ошибочной» публикацией финансовой отчетности. В своем отчете компания заявила, что прибыль от заказов составила 2,6 млрд евро, что значительно ниже ранних прогнозов, которые составляли от 4 до 6 млрд евро. Также в компании заявили, что несмотря на активный спрос на чипы, связанные с технологией искусственного интеллекта, другие сегменты рынка полупроводников демонстрируют снижение спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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