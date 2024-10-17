Bloomberg: регулятор Нидерландов допросил ASML из-за финансовой отчетности
Нидерландская технологическая компания ASML была допрошена местным регулятором в связи с «ошибочной» публикацией финансовой отчетности 15 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, регулятор подтвердил факт допроса, но не смог сказать, столкнется ли компания с последствиями из-за ошибки. В частности, накануне компания опубликовала «слабые» финансовые показатели за III квартал, где также снизила прогноз по прибыли на следующий год. Это привело к падению стоимости акций компании на 16%, что является антирекордом с 1998 г. 16 октября показатели продолжили падать, и ASML уступила место самой дорогой технологической компании Европы фирме-разработчику программного обеспечения SAP SE. Тогда же в компании заявили, что опубликовали отчет по ошибке, извинились перед инвесторами, объяснив проблему «технической ошибкой».
В своем отчете компания заявила, что прибыль от заказов составила 2,6 млрд евро, что значительно ниже ранних прогнозов, которые составляли от 4 до 6 млрд евро. Также в компании заявили, что несмотря на активный спрос на чипы, связанные с технологией искусственного интеллекта, другие сегменты рынка полупроводников демонстрируют снижение спроса. Компании, производящие логические (отвечающие за передачу данных) микросхемы, откладывают заказы, а клиенты, производящие микросхемы, отвечающие за компьютерную память, планируют лишь «ограниченные» надбавки мощностей.