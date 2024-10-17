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Bloomberg: регулятор Нидерландов допросил ASML из-за финансовой отчетности

Ведомости

Нидерландская технологическая компания ASML была допрошена местным регулятором в связи с «ошибочной» публикацией финансовой отчетности 15 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, регулятор подтвердил факт допроса, но не смог сказать, столкнется ли компания с последствиями из-за ошибки. В частности, накануне компания опубликовала «слабые» финансовые показатели за III квартал, где также снизила прогноз по прибыли на следующий год. Это привело к падению стоимости акций компании на 16%, что является антирекордом с 1998 г. 16 октября показатели продолжили падать, и ASML уступила место самой дорогой технологической компании Европы фирме-разработчику программного обеспечения SAP SE. Тогда же в компании заявили, что опубликовали отчет по ошибке, извинились перед инвесторами, объяснив проблему «технической ошибкой».

В своем отчете компания заявила, что прибыль от заказов составила 2,6 млрд евро, что значительно ниже ранних прогнозов, которые составляли от 4 до 6 млрд евро. Также в компании заявили, что несмотря на активный спрос на чипы, связанные с технологией искусственного интеллекта, другие сегменты рынка полупроводников демонстрируют снижение спроса. Компании, производящие логические (отвечающие за передачу данных) микросхемы, откладывают заказы, а клиенты, производящие микросхемы, отвечающие за компьютерную память, планируют лишь «ограниченные» надбавки мощностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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