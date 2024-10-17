Bloomberg: регулятор Нидерландов допросил ASML из-за финансовой отчетности

Как отмечает агентство, регулятор подтвердил факт допроса, но не смог сказать, столкнется ли компания с последствиями из-за ошибки. В частности, накануне компания опубликовала «слабые» финансовые показатели за III квартал, где также снизила прогноз по прибыли на следующий год. Это привело к падению стоимости акций компании на 16%, что является антирекордом с 1998 г. 16 октября показатели продолжили падать, и ASML уступила место самой дорогой технологической компании Европы фирме-разработчику программного обеспечения SAP SE. Тогда же в компании заявили, что опубликовали отчет по ошибке, извинились перед инвесторами, объяснив проблему «технической ошибкой».