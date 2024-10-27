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Reuters: TSMC приостановила поставки в Китай из-за процессора Huawei

Ведомости

Тайваньская TSMC приостановила поставки китайскому производителю микросхем Sophgo после обнаружения своего чипа на китайском процессоре Huawei, пишет Reuters со ссылкой на источники. Huawei Technologies находится под санкциями США.

Китайская компания заказала у TSMC чипы, которые соответствовали чипу, установленному на Ascend 910B компании Huawei, сообщили собеседники агентства. Уточняется, что Huawei ограничена в покупке этой технологии в целях защиты национальной безопасности США.

В Sophgo заявили, что соблюдают «все законы и никогда не имели никаких деловых отношений с Huawei». Китайский производитель пообещал предоставить TSMC подробный отчет о расследовании, чтобы доказать, что он не связан с Huawei.

Минторг США ответил Reuters, что ведомству известно о возможном обходе экспортного контроля, но не подтвердил проводимое расследование.

Huawei находится в санкционном списке США с 2019 г. Вашингтон считает китайскую корпорацию угрозой национальной безопасности. 13 августа этого года The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Huawei Technologies преодолевает санкции США и близка к выпуску нового чипа с внедрением искусственного интеллекта.

Источники газеты заявляли, что китайские интернет-компании и операторы связи последние недели тестировали новейший процессор Huawei под названием Ascend 910C. Сообщалось, что новый чип может быть сопоставим с H100 от Nvidia.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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