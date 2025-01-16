Производитель киберпротезов «Моторика» открыл офис в Нью-Дели

По данным группы, открытие офиса в Индии предполагает сотрудничество с местными вузами, такими как Университет Канпура и Центр Высшей школы экономики при Университете Дели. Взаимодействие направлено на поддержку исследований и разработок в области протезирования. Кроме того, открытие офиса дает возможность обеспечить партнерский подход с центрами и клиниками по всей Индии, считают в «Моторике».