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Производитель киберпротезов «Моторика» открыл офис в Нью-Дели

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Производитель и разработчик киберпротезов рук и ног – группа «Моторика» открыла офис в Нью-Дели, сообщили в компании.

Как заявил генеральный директор ООО «Моторика» Андрей Давидюк, новый офис обеспечит реализацию продукции в странах Южной Азии.

По данным группы, открытие офиса в Индии предполагает сотрудничество с местными вузами, такими как Университет Канпура и Центр Высшей школы экономики при Университете Дели. Взаимодействие направлено на поддержку исследований и разработок в области протезирования. Кроме того, открытие офиса дает возможность обеспечить партнерский подход с центрами и клиниками по всей Индии, считают в «Моторике».

В конце декабря стало известно, что группа «Моторика» купила 50,1% долей в ООО «Завод специального оборудования», которое специализируется на выпуске инвалидных колясок, у одного из совладельцев – Николая Кузнецова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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