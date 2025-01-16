Производитель киберпротезов «Моторика» открыл офис в Нью-Дели
Производитель и разработчик киберпротезов рук и ног – группа «Моторика» открыла офис в Нью-Дели, сообщили в компании.
Как заявил генеральный директор ООО «Моторика» Андрей Давидюк, новый офис обеспечит реализацию продукции в странах Южной Азии.
По данным группы, открытие офиса в Индии предполагает сотрудничество с местными вузами, такими как Университет Канпура и Центр Высшей школы экономики при Университете Дели. Взаимодействие направлено на поддержку исследований и разработок в области протезирования. Кроме того, открытие офиса дает возможность обеспечить партнерский подход с центрами и клиниками по всей Индии, считают в «Моторике».
В конце декабря стало известно, что группа «Моторика» купила 50,1% долей в ООО «Завод специального оборудования», которое специализируется на выпуске инвалидных колясок, у одного из совладельцев – Николая Кузнецова.