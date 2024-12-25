«Моторика» купила 50,1% долей в крупном производителе инвалидных колясок

«Моторика» купила 50,1% долей в крупном производителе инвалидных колясокЗа счет сделки компания вышла в новый для себя сегмент рынка ассистивных технологий
Производитель киберпротезов рук и ног – группа «Моторика» – купил 50,1% долей в ООО «Завод специального оборудования» (ООО «ЗСО»), которое специализируется на выпуске инвалидных колясок, у одного из совладельцев – Николая Кузнецова, следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы «Моторики».
Стороны не раскрывают сумму сделки. Но, как уточнил представитель группы, партнерство позволит «Моторике» выйти в несколько сегментов рынка инвалидных колясок – для детей с детским церебральным параличом (ДЦП), а также базовых механических и электрических колясок с опциями дооснащения для взрослых пользователей с ДЦП.
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