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«Моторика» купила 50,1% долей в крупном производителе инвалидных колясок

За счет сделки компания вышла в новый для себя сегмент рынка ассистивных технологий
Анна Киселева
Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Производитель киберпротезов рук и ног – группа «Моторика» – купил 50,1% долей в ООО «Завод специального оборудования» (ООО «ЗСО»), которое специализируется на выпуске инвалидных колясок, у одного из совладельцев – Николая Кузнецова, следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы «Моторики».

Стороны не раскрывают сумму сделки. Но, как уточнил представитель группы, партнерство позволит «Моторике» выйти в несколько сегментов рынка инвалидных колясок – для детей с детским церебральным параличом (ДЦП), а также базовых механических и электрических колясок с опциями дооснащения для взрослых пользователей с ДЦП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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