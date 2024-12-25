«Моторика» купила 50,1% долей в крупном производителе инвалидных колясок

Стороны не раскрывают сумму сделки. Но, как уточнил представитель группы, партнерство позволит «Моторике» выйти в несколько сегментов рынка инвалидных колясок – для детей с детским церебральным параличом (ДЦП), а также базовых механических и электрических колясок с опциями дооснащения для взрослых пользователей с ДЦП.