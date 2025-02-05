Четверо молодых ученых удостоились премий президента РФ в области науки
Четверо россиян удостоились президентских премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 г. Информация о лауреатах опубликована на сайте Кремля.
Профессору кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского госуниверситета ветеринарной медицины Елене Корочкиной премия была присуждена за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России.
Лауреатами также стали заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук (РАН) Вадим Попков и старший научный сотрудник этой лаборатории Кирилл Мартинсон. Коллеги стали обладателями премии за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе.
Ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Наталья Черкашина удостоилась премии за создание высокоэффективных радиационно-защитных композитов. Работа была проведена для обеспечения безопасности космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов.
«Ведомости. Наука» писали, что в 2023 г. лауреатами президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых стали специалисты, темы работы которых – искусственный интеллект, защита растений и геология.
С 2008 г. молодым российским ученым присуждается президентская премия за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 г. составляет 5 млн руб.