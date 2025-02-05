Четверо молодых ученых удостоились премий президента РФ в области науки

С 2008 г. молодым российским ученым присуждается президентская премия за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 г. составляет 5 млн руб.