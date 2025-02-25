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FT: Huawei значительно нарастила производство ИИ-чипов

Ведомости

Huawei значительно улучшила свои показатели по производству чипов для искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Financial Times со ссылкой на данные компании. Компания увеличила «урожайность» – процент функциональных чипов на своей производственной линии – для своих новейших ИИ-чипов до почти 40%, что вдвое больше по сравнению с 20% годом ранее.

Это достижение является важным шагом для Huawei, особенно с учетом запуска новых процессоров Ascend 910C, которые обеспечивают лучшую производительность по сравнению с предыдущей моделью 910B. Повышение урожайности означает, что производственная линия чипов Ascend впервые стала прибыльной. Компания ставит цель увеличить урожайность до 60%, что соответствует отраслевому стандарту для аналогичных чипов.

Издание отмечает, что этот прорыв является важным для Китая в контексте амбиций построить вычислительную инфраструктуру, способную поддерживать быстро развивающуюся индустрию ИИ, несмотря на экспортные ограничения США. Китайское правительство оказывает поддержку компании Huawei, призывая местные технологические компании покупать больше ее ИИ-чипов и снижать зависимость от американского производителя Nvidia, который остается лидером на рынке Китая.

Основатель Huawei Рен Чжэнфэй 21 февраля сообщил китайскому президенту Си Цзиньпину, что опасения по поводу «отсутствия ядра и души» в китайской технологической сфере ослабли. Эта фраза, относящаяся к зависимости Китая от иностранных технологий в области полупроводников и программного обеспечения, восходит к заявлению бывшего китайского министра информационных технологий в 1999 г. Недавний прогресс Huawei также важен для достижения цели Китая по полной независимости в производстве передовых чипов. Ведущий мировой производитель чипов, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), прекратил производство чипов Ascend и передовых чипов для смартфонов для Huawei в 2020 г. после введения ограничений к американским технологиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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