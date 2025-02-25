FT: Huawei значительно нарастила производство ИИ-чипов
Huawei значительно улучшила свои показатели по производству чипов для искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Financial Times со ссылкой на данные компании. Компания увеличила «урожайность» – процент функциональных чипов на своей производственной линии – для своих новейших ИИ-чипов до почти 40%, что вдвое больше по сравнению с 20% годом ранее.
Это достижение является важным шагом для Huawei, особенно с учетом запуска новых процессоров Ascend 910C, которые обеспечивают лучшую производительность по сравнению с предыдущей моделью 910B. Повышение урожайности означает, что производственная линия чипов Ascend впервые стала прибыльной. Компания ставит цель увеличить урожайность до 60%, что соответствует отраслевому стандарту для аналогичных чипов.
Издание отмечает, что этот прорыв является важным для Китая в контексте амбиций построить вычислительную инфраструктуру, способную поддерживать быстро развивающуюся индустрию ИИ, несмотря на экспортные ограничения США. Китайское правительство оказывает поддержку компании Huawei, призывая местные технологические компании покупать больше ее ИИ-чипов и снижать зависимость от американского производителя Nvidia, который остается лидером на рынке Китая.
Основатель Huawei Рен Чжэнфэй 21 февраля сообщил китайскому президенту Си Цзиньпину, что опасения по поводу «отсутствия ядра и души» в китайской технологической сфере ослабли. Эта фраза, относящаяся к зависимости Китая от иностранных технологий в области полупроводников и программного обеспечения, восходит к заявлению бывшего китайского министра информационных технологий в 1999 г. Недавний прогресс Huawei также важен для достижения цели Китая по полной независимости в производстве передовых чипов. Ведущий мировой производитель чипов, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), прекратил производство чипов Ascend и передовых чипов для смартфонов для Huawei в 2020 г. после введения ограничений к американским технологиям.