FT: Huawei значительно нарастила производство ИИ-чипов

Основатель Huawei Рен Чжэнфэй 21 февраля сообщил китайскому президенту Си Цзиньпину, что опасения по поводу «отсутствия ядра и души» в китайской технологической сфере ослабли. Эта фраза, относящаяся к зависимости Китая от иностранных технологий в области полупроводников и программного обеспечения, восходит к заявлению бывшего китайского министра информационных технологий в 1999 г. Недавний прогресс Huawei также важен для достижения цели Китая по полной независимости в производстве передовых чипов. Ведущий мировой производитель чипов, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), прекратил производство чипов Ascend и передовых чипов для смартфонов для Huawei в 2020 г. после введения ограничений к американским технологиям.