TikTok в ближайшие пять лет инвестирует $8,8 млрд в дата-центры в Таиланде
Она добавила, что TikTok уже добился соглашения об инвестициях с руководством страны.
В конце января стало известно, что Таиланд одобрил инвестиционный проект «дочки» TikTok на $3,7 млрд. Его планируют запустить к 2026 г. Всего одобрено инвестпроектов на 170,5 млрд бат ($5,03 млрд). Среди них есть и инвестиции ИИ-компании Siam AI.
14 февраля Reuters передавал, что TikTok вернулся в магазины приложений Apple и Google в США после того, как американский президент Дональд Трамп отложил запрет на популярную китайскую социальную сеть и заверил технологические компании, что им не грозит штраф за ее распространение.