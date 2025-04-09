Роскомнадзор запустил Telegram-бота для маркировки каналов
Бот @Trustchannelbot выдает Telegram-каналам маркировку «А+», которая устанавливается перед названием канала, если они прошли процедуру официальной регистрации в РКН.
По заявлению надзорной службы, бот позволяет выполнить требование п. 6 постановления правительства № 1963 от 28 декабря 2024 г. Согласно положению, владелец канала обязан указывать рядом с названием и в описании персональной страницы маркировку о включении в реестр.
Днем 9 апреля о появлении соответствующей системы в Telegram сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Депутат позже уточнил, что речь идет о Telegram-боте. Он заявил, что «информация, которую запрашивает бот, уже известна властям» и бот «просто сверяет эти данные».
Горелкин также не согласился с утверждением СМИ о том, что бот может получить контактные данные подписчиков Telegram-канала. По его словам, через API можно узнать только список пользователей с правами администраторов и общее количество подписчиков.
1 ноября 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в РКН. На своем канале блогеры без регистрации не могут размещать рекламу и информацию с предложением о финансировании. Горелкин сообщил 4 апреля, что РКН зарегистрировал 134 000 заявлений за пять месяцев действия закона, всего поступило 214 000 заявлений.