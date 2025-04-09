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Роскомнадзор запустил Telegram-бота для маркировки каналов

Ведомости

В Telegram появился официальный бот для маркировки каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Бот @Trustchannelbot выдает Telegram-каналам маркировку «А+», которая устанавливается перед названием канала, если они прошли процедуру официальной регистрации в РКН.

По заявлению надзорной службы, бот позволяет выполнить требование п. 6 постановления правительства № 1963 от 28 декабря 2024 г. Согласно положению, владелец канала обязан указывать рядом с названием и в описании персональной страницы маркировку о включении в реестр.

Днем 9 апреля о появлении соответствующей системы в Telegram сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Депутат позже уточнил, что речь идет о Telegram-боте. Он заявил, что «информация, которую запрашивает бот, уже известна властям» и бот «просто сверяет эти данные».

Горелкин также не согласился с утверждением СМИ о том, что бот может получить контактные данные подписчиков Telegram-канала. По его словам, через API можно узнать только список пользователей с правами администраторов и общее количество подписчиков.

1 ноября 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в РКН. На своем канале блогеры без регистрации не могут размещать рекламу и информацию с предложением о финансировании. Горелкин сообщил 4 апреля, что РКН зарегистрировал 134 000 заявлений за пять месяцев действия закона, всего поступило 214 000 заявлений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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