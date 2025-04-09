Роскомнадзор запустил Telegram-бота для маркировки каналов

1 ноября 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в РКН. На своем канале блогеры без регистрации не могут размещать рекламу и информацию с предложением о финансировании. Горелкин сообщил 4 апреля, что РКН зарегистрировал 134 000 заявлений за пять месяцев действия закона, всего поступило 214 000 заявлений.