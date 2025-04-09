Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера

Согласно информации Downdetector, большинство пользователей – 68% – столкнулись с неполадками в мобильном приложении. Еще 15% отметили проблемы с оповещениями, 10% пожаловались на сбои на сайте, 4% указали на общий сбой, а 2% – на трудности с доступом к личному кабинету.