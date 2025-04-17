Роскомнадзор объяснил причины сбоя в работе Telegram

Причиной сбоя в работе мессенджера Telegram стали неполадки на его внутренней инфраструктуре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор. По данным Центра мониторинга и управления сетью связи, перебои начали фиксироваться с 19:30 мск и затронули пользователей по всему миру.