Роскомнадзор объяснил причины сбоя в работе Telegram
Причиной сбоя в работе мессенджера Telegram стали неполадки на его внутренней инфраструктуре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор. По данным Центра мониторинга и управления сетью связи, перебои начали фиксироваться с 19:30 мск и затронули пользователей по всему миру.
Нарушения в работе сервиса отмечены, в частности, в России, Германии, Болгарии и Испании. В ведомстве уточнили, что проблема имеет глобальный масштаб, и продолжают наблюдать за ситуацией.
Ранее пользователи отмечали, что у них не загружается приложение и не открываются сообщения. У 53% пользователей не открывалось мобильное приложение Telegram.