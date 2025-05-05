РСЧС: сбои в работе мобильного интернета возможны с 7 по 9 мая

Оповещение, которое было отправлено 5 мая около 11:30, предупреждало о возможных сбоях в праздничные дни, без указания конкретных дат. Абоненты T2, «Билайна», МТС, «Мегафона» и Yota уже столкнулись с проблемами в работе операторов.