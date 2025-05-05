Skype официально прекратил работу во всем мире

Пользователей встречает сообщение: «До свидания, Skype! Привет, Teams!» Ниже приводится подробная инструкция о том, как перенести свои данные на платформу Teams. Из нее следует, что профили пользователей Skype в автоматическом режиме будут перенесены в Teams. Также отмечается, что если у пользователя была учетная запись в Skype, то он может воспользоваться старым логином и паролем в Teams, не проходя процесс регистрации.