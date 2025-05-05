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Skype официально прекратил работу во всем мире

Ведомости

После 22 лет работы сервис Skype завершил свою деятельность. Об этом сообщается при попытке войти в приложение.

Пользователей встречает сообщение: «До свидания, Skype! Привет, Teams!» Ниже приводится подробная инструкция о том, как перенести свои данные на платформу Teams. Из нее следует, что профили пользователей Skype в автоматическом режиме будут перенесены в Teams. Также отмечается, что если у пользователя была учетная запись в Skype, то он может воспользоваться старым логином и паролем в Teams, не проходя процесс регистрации.

В компании Microsoft ранее сообщали о скором закрытии сервиса. В последней предварительной версии Skype для Windows было сообщение о том, что он не будет доступен с мая. Компания предложила пользователям звонить и общаться в Teams. Далее отображается примечание о том, что некоторое число «ваших друзей уже перешли на Teams бесплатно». Предполагается, что вывод сделан на основе анализа сведений о контактах пользователя.

Microsoft купила Skype за $8,5 млрд в 2011 г. В декабре 2024 г. Роскомнадзор включил Skype в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) вместе с WhatsApp (принадлежит Meta; организация признана экстремистской и запрещена в РФ), зашифрованным приложением для общения и совместной работы Wire, мессенджером со сквозным шифрование Element и мессенджером KakaoTalk. Компании, внесенные в реестр ОРИ, обязаны хранить данные пользователей, включая информацию об их действиях, переписку, фотографии, аудио- и видеозвонки. Они обязаны предоставлять эти данные по первому требованию ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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