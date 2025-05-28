Газета
Телеграм
Главная / Технологии /

«Ведомости» и Школа бизнеса НИУ ВШЭ подвели итоги рейтинга «Техуспех»

Ведомости

В Москве подвели итоги XIII ежегодного рейтинга «Техуспех», выявляющего самые быстрорастущие технологические компании России, – в мероприятии приняли участие более 37 000 сотрудников 104 компаний. Рейтинг является совместным проектом «Ведомостей» и Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ при поддержке компании «Иннопрактика» и Российской венчурной компании (РВК, входит в структуру РФПИ). Об этом говорится в пресс-релизе АО «БНМ» (издатель «Ведомостей»).

Рейтинг включает пять номинаций: топ крупных, средних, малых, быстрорастущих и инновационных компаний.

В десятку крупных предприятий попали: ООО «Агроплазма», АО «Айко», ООО «Базис», ООО «Банковские и финансовые системы», ООО «Гельтек-медика», ПАО «Группа Аренадата», ПАО «Группа Астра», АО «Сбертех», ООО «Т8», ООО «Юником24».
Топ-10 средних компаний: ООО «ГК Биомикрогели», ООО «Даком М», ООО «Источники питания», ООО «НПО Кайсант», АО «НПЦ «Макс», ГК «Оптимакрос», ООО «Реиннольц», ООО «Смарт энджинс сервис», ООО «Тенчат», ООО «Элма».
Малые компании: ООО «БСП глобал», ООО «Интерскол», ООО «Кселло», ООО «Кьюми», ООО «Решейп Аналитикс», АО «Роббо», АО «РТ-информационная безопасность», ООО «Тота системс», ООО «Ферри ватт», ГК «Фианум лаб».

Быстрорастущие предприятия: «БСП глобал», «Даком М», «Интерскол», «Источники питания», «Кселло», «НПЦ «Макс», «Оптимакрос», «Тенчат», ООО «Тота системс», «Фианум лаб».
Инновационные организации: ООО «Андата», «Группа Астра», «Интерскол», ООО «Нвиай солюшенс», АО «Нейротренд», «Роббо», ООО «Скайер ИТ», «Смарт энджинс сервис», «Т8», «Ферри ватт».

Трендом по итогам оценки организаций, участвующих в рейтинге в этом году, названо взросление рынка. Доля малых стартапов сократилась, уступив место устойчивым средним и крупным игрокам, которые демонстрируют стабильное ускорение. Как рассказал директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дан Медовников, ситуация за четыре года поменялась «где-то в лучшую, но где-то и в худшую сторону»: «Всплеск численности технологических быстрорастущих компаний в сфере IT контрастирует со спадом этого же показателя для сегмента электроники и электротехники».

Генеральный директор АО «БНМ» (издатель «Ведомостей») Игнатий Павлов говорит, что издание считает своей миссией не только освещать, но и формировать информационную повестку бизнеса. «Техуспех» – один из таких драйверов «благодаря тому, что выявляет компании, способные изменить правила игры чуть ли не во всей структуре экономики страны».

На том же конкурсе были объявлены 18 новых компаний, получившие статус «Национальных чемпионов». Они смогут направить своих топ-менеджеров на бесплатную полугодовую программу «Скейларатор Нацчемпионов» (от англ. scale up – масштабирование. – «Ведомости») от Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ. Проект «Иннопрактики» и РВК при поддержке ассоциации «Национальных чемпионов» стартовал в 2016 г. для обеспечения роста частных высокотехнологичных компаний-лидеров и повышения уровня технологической независимости России в рамках политики импортозамещения.

Как отметила первый заместитель гендиректора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, «Техуспех» позволил выявить компании, которые смогут занять лидирующие позиции в своих нишах. Попова выразила надежду, что со временем компании из верхних строчек рейтинга войдут в число «Национальных чемпионов».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных