«Ведомости» и Школа бизнеса НИУ ВШЭ подвели итоги рейтинга «Техуспех»
В Москве подвели итоги XIII ежегодного рейтинга «Техуспех», выявляющего самые быстрорастущие технологические компании России, – в мероприятии приняли участие более 37 000 сотрудников 104 компаний. Рейтинг является совместным проектом «Ведомостей» и Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ при поддержке компании «Иннопрактика» и Российской венчурной компании (РВК, входит в структуру РФПИ). Об этом говорится в пресс-релизе АО «БНМ» (издатель «Ведомостей»).
Рейтинг включает пять номинаций: топ крупных, средних, малых, быстрорастущих и инновационных компаний.
Топ-10 средних компаний: ООО «ГК Биомикрогели», ООО «Даком М», ООО «Источники питания», ООО «НПО Кайсант», АО «НПЦ «Макс», ГК «Оптимакрос», ООО «Реиннольц», ООО «Смарт энджинс сервис», ООО «Тенчат», ООО «Элма».
Малые компании: ООО «БСП глобал», ООО «Интерскол», ООО «Кселло», ООО «Кьюми», ООО «Решейп Аналитикс», АО «Роббо», АО «РТ-информационная безопасность», ООО «Тота системс», ООО «Ферри ватт», ГК «Фианум лаб».
Быстрорастущие предприятия: «БСП глобал», «Даком М», «Интерскол», «Источники питания», «Кселло», «НПЦ «Макс», «Оптимакрос», «Тенчат», ООО «Тота системс», «Фианум лаб».
Инновационные организации: ООО «Андата», «Группа Астра», «Интерскол», ООО «Нвиай солюшенс», АО «Нейротренд», «Роббо», ООО «Скайер ИТ», «Смарт энджинс сервис», «Т8», «Ферри ватт».
Трендом по итогам оценки организаций, участвующих в рейтинге в этом году, названо взросление рынка. Доля малых стартапов сократилась, уступив место устойчивым средним и крупным игрокам, которые демонстрируют стабильное ускорение. Как рассказал директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дан Медовников, ситуация за четыре года поменялась «где-то в лучшую, но где-то и в худшую сторону»: «Всплеск численности технологических быстрорастущих компаний в сфере IT контрастирует со спадом этого же показателя для сегмента электроники и электротехники».
Генеральный директор АО «БНМ» (издатель «Ведомостей») Игнатий Павлов говорит, что издание считает своей миссией не только освещать, но и формировать информационную повестку бизнеса. «Техуспех» – один из таких драйверов «благодаря тому, что выявляет компании, способные изменить правила игры чуть ли не во всей структуре экономики страны».
На том же конкурсе были объявлены 18 новых компаний, получившие статус «Национальных чемпионов». Они смогут направить своих топ-менеджеров на бесплатную полугодовую программу «Скейларатор Нацчемпионов» (от англ. scale up – масштабирование. – «Ведомости») от Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ. Проект «Иннопрактики» и РВК при поддержке ассоциации «Национальных чемпионов» стартовал в 2016 г. для обеспечения роста частных высокотехнологичных компаний-лидеров и повышения уровня технологической независимости России в рамках политики импортозамещения.
Как отметила первый заместитель гендиректора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, «Техуспех» позволил выявить компании, которые смогут занять лидирующие позиции в своих нишах. Попова выразила надежду, что со временем компании из верхних строчек рейтинга войдут в число «Национальных чемпионов».