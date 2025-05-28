«Ведомости» и Школа бизнеса НИУ ВШЭ подвели итоги рейтинга «Техуспех»

Трендом по итогам оценки организаций, участвующих в рейтинге в этом году, названо взросление рынка. Доля малых стартапов сократилась, уступив место устойчивым средним и крупным игрокам, которые демонстрируют стабильное ускорение. Как рассказал директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дан Медовников, ситуация за четыре года поменялась «где-то в лучшую, но где-то и в худшую сторону»: «Всплеск численности технологических быстрорастущих компаний в сфере IT контрастирует со спадом этого же показателя для сегмента электроники и электротехники».