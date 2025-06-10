АКРА повысило кредитный рейтинг «ИКС холдинга»
Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг «ИКС холдинга» до уровня AA-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Повышение обусловлено улучшением долговой нагрузки и денежного потока компании.
Среди ключевых факторов оценки агентство называет сильные позиции «ИКС холдинга» на рынках систем хранения данных и специализированных программно-аппаратных комплексов для телекоммуникационной индустрии, низкую волатильность спроса на продукцию, уровень сервиса, регуляторные требования к использованию российского оборудования в отдельных отраслях, а также уникальность продуктов и высокий уровень диверсификации выручки.
Компания является одним из ключевых разработчиков российских базовых станций операторского класса, напоминает АКРА. Приобретение в 2025 г. АО «НПФ «Микран» – разработчика и производителя радиоэлектроники и информационно-измерительных систем – усилит ключевые направления холдинга и повысит вертикальную интеграцию производства в части телекоммуникационного оборудования и спутниковых систем связи.
АКРА отмечает высокий уровень ликвидности холдинга, наличие возобновляемых кредитных линий и существенный объем долгосрочного финансирования. Несмотря на значительные инвестиции в расширение продуктовой линейки и производственных мощностей, компания поддерживает нейтральный свободный денежный поток и сохраняет устойчивую рентабельность.
«ИКС холдинг» входит в ТОП-5 крупнейших ИТ-компаний России. Его выручка в 2024 г. составила порядка 265 млрд руб. В структуру холдинга входят компании Yadro, «Цитадель», «Гарда», «Бастион», «Криптонит», а также разработчик и оператор сервиса широкополосной передачи данных на базе низкоорбитальной спутниковой группировки – «Бюро 1440».