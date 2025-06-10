АКРА повысило кредитный рейтинг «ИКС холдинга»

Среди ключевых факторов оценки агентство называет сильные позиции «ИКС холдинга» на рынках систем хранения данных и специализированных программно-аппаратных комплексов для телекоммуникационной индустрии, низкую волатильность спроса на продукцию, уровень сервиса, регуляторные требования к использованию российского оборудования в отдельных отраслях, а также уникальность продуктов и высокий уровень диверсификации выручки.