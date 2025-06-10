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АКРА повысило кредитный рейтинг «ИКС холдинга»

Ведомости

Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг «ИКС холдинга» до уровня AA-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Повышение обусловлено улучшением долговой нагрузки и денежного потока компании.

Среди ключевых факторов оценки агентство называет сильные позиции «ИКС холдинга» на рынках систем хранения данных и специализированных программно-аппаратных комплексов для телекоммуникационной индустрии, низкую волатильность спроса на продукцию, уровень сервиса, регуляторные требования к использованию российского оборудования в отдельных отраслях, а также уникальность продуктов и высокий уровень диверсификации выручки.

Компания является одним из ключевых разработчиков российских базовых станций операторского класса, напоминает АКРА. Приобретение в 2025 г. АО «НПФ «Микран» – разработчика и производителя радиоэлектроники и информационно-измерительных систем – усилит ключевые направления холдинга и повысит вертикальную интеграцию производства в части телекоммуникационного оборудования и спутниковых систем связи.

АКРА отмечает высокий уровень ликвидности холдинга, наличие возобновляемых кредитных линий и существенный объем долгосрочного финансирования. Несмотря на значительные инвестиции в расширение продуктовой линейки и производственных мощностей, компания поддерживает нейтральный свободный денежный поток и сохраняет устойчивую рентабельность.

«ИКС холдинг» входит в ТОП-5 крупнейших ИТ-компаний России. Его выручка в 2024 г. составила порядка 265 млрд руб. В структуру холдинга входят компании Yadro, «Цитадель», «Гарда», «Бастион», «Криптонит», а также разработчик и оператор сервиса широкополосной передачи данных на базе низкоорбитальной спутниковой группировки – «Бюро 1440».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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