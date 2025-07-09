Разработчик IT-решений для горной отрасли «Пиклема» привлек 1 млрд рублей
Разработчик IT-решений для горнодобывающей отрасли «Пиклема» привлек 1 млрд руб. в равных долях от инвестиционных компаний Kama Flow и «Основа капитал». Соглашение было подписано на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Kama Flow. ГК «Пиклема» разрабатывает программные решения для автоматизации горных работ, управления карьерным транспортом и повышения эффективности добычи. Компания также занимается цифровизацией процессов обогащения руды и роботизацией техники. Как отмечает управляющий директор Михаил Макеев, инвестиции помогут масштабировать продуктовую линейку, укрепить позиции на международных рынках и создать «экосистему автоматизации и роботизации для горнодобычи в РФ».
Сделка стала первой для нового фонда Kama Flow объемом 10 млрд руб., ориентированного на высокотехнологичные проекты.
На российском рынке таких решений немного, а спрос, по словам экспертов, растет. «Оптимизация работы тяжелой техники позволяет существенно снижать затраты: экономить топливо, сокращать простои, прогнозировать поломки. А это особенно важно на фоне кризисного состояния отрасли», – говорит независимый промышленный аналитик Максим Худалов. По его словам, ранее широко распространенных системных решений от западных вендоров не было – компании чаще создавали свои собственные системы. Худалов добавляет, что сейчас, когда добывающая отрасль переживает тяжелые времена, локальные IT-решения становятся критически важными.
Партнер «S&P Global» Павел Карпус считает, что у российских разработчиков в горной отрасли есть потенциал, но реализация зависит от системной координации со стороны государства. Отрасль сталкивается с технологическими ограничениями и отсутствием отечественных аналогов как по софту, так и по оборудованию, говорит Карпус. «Компании несут высокие издержки на разработку и интеграцию, особенно в условиях несовместимости с зарубежными решениями. При этом рост инвестиций в IT с 2019 г. почти удвоился. Для масштабирования решений необходимы кооперация, создание консорциумов и координация внедрения ИИ и беспилотных технологий», – считает Карпус.
«Интерес к deeptech в промышленности высок, особенно в горнодобыче, где санкции отрезали доступ к западным технологиям», – говорит управляющий партнер Iskra Ventures Иван Сезонов. Но, по его словам, риски тоже велики: рынок узкий, число клиентов ограничено, вход в крупные компании требует серьезных связей и знаний B2B-продаж.
Похожую позицию занимает партнер ФРИИ Дмитрий Калаев. По его словам, deeptech – капиталоемкий рынок с длинным циклом окупаемости. «В горной отрасли все завязано на 10–15 клиентов, и пробиться туда сложно. Но если команде это удается, порог входа для конкурентов резко повышается. «Пиклема» – пример, как наукоемкие разработки могут реально работать в поле. Это редкость в России, где много гениальных идей, но мало понимания потребностей бизнеса», – добавил Калаев.
По его оценке, 1 млрд руб. – значительная сумма для IT-компании, эквивалентная двум годовым выручкам. Но в масштабе отрасли, где один карьерный самосвал стоит дороже, такие инвестиции выглядят оправданными.