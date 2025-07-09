Разработчик IT-решений для горной отрасли «Пиклема» привлек 1 млрд рублей

Партнер «S&P Global» Павел Карпус считает, что у российских разработчиков в горной отрасли есть потенциал, но реализация зависит от системной координации со стороны государства. Отрасль сталкивается с технологическими ограничениями и отсутствием отечественных аналогов как по софту, так и по оборудованию, говорит Карпус. «Компании несут высокие издержки на разработку и интеграцию, особенно в условиях несовместимости с зарубежными решениями. При этом рост инвестиций в IT с 2019 г. почти удвоился. Для масштабирования решений необходимы кооперация, создание консорциумов и координация внедрения ИИ и беспилотных технологий», – считает Карпус.