В Госдуме предложили развернуть резервную сеть Wi-Fi на случай сбоев

Кроме того, отмечается, что необходимо развернуть точки доступа как в отдаленных селах, где до сих пор нет стабильного интернета, так и в социально значимых объектах – МФЦ, на транспортных узлах, в медучреждениях, а также в мегаполисах, регулярно страдающих от сбоев связи.