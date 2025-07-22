В Госдуме предложили развернуть резервную сеть Wi-Fi на случай сбоев
Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев выступили с инициативой создания федеральной сети резервного Wi-Fi. Соответствующее обращение они направили главе Минцифры Максуту Шадаеву, предложив разработать специальную программу на случай сбоев сотовой связи, передает ТАСС.
Депутаты отметили, что массовые перебои в работе мобильной связи в регионах наносят существенный ущерб местной экономике и ограничивают доступ населения к ключевым цифровым сервисам. В письменном обращении они подчеркнули необходимость разработки федеральной программы по развертыванию сети общедоступных Wi-Fi-точек, которая послужит «цифровой страховкой» для граждан и предпринимателей.
Кроме того, отмечается, что необходимо развернуть точки доступа как в отдаленных селах, где до сих пор нет стабильного интернета, так и в социально значимых объектах – МФЦ, на транспортных узлах, в медучреждениях, а также в мегаполисах, регулярно страдающих от сбоев связи.
В Кремле ранее поясняли, что ограничение интернет-доступа в отдельных субъектах РФ связано с необходимостью обеспечения безопасности на фоне продолжающихся налетов украинских беспилотников.