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Главная / Технологии /

Дуров: пользователю Telegram с никнеймом crypto предложили за аккаунт $25 млн

Ведомости

Пользователю Telegram, владеющему идентификатором crypto, предложили $25 млн. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Ранний последователь TON купил имя пользователя @crypto в Telegram за $350 000 2,5 года назад и недавно получил предложение в размере $25 млн», – написал он в Telegram. 

Сам пользователь выразил намерение продолжить покупку аккаунтов с уникальным именами.

Дуров добавил, что когда люди владеют своими цифровыми активами, то «происходит магия». Как и в этом случае, когда токенизированный идентификатор Telegram вырос в цене в 70 раз.

Возможность покупки логинов в Telegram появилась на специальной платформе Fragment осенью 2022 г. Для того чтобы получить желаемый юзернейм, пользователи делают ставки. Пользователь с максимальной ставкой на момент окончания аукциона становится обладателем юзернейма. Дуров тогда заявлял, что «власть начала переходить в руки пользователей».

Дуров представил блокчейн TON, в частности криптовалюту Toncoin, в сентябре 2023 г. После сообщения о задержании Дурова во французском аэропорту Ле-Бурже TON сместился из списка топ-10 самых активных валют на международных площадках. Уже в ноябре 2024 г. Toncoin впервые превысила $6.

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