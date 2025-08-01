В России появился новый класс воздушного пространства для БПЛА
Полеты беспилотных воздушных судов в России теперь относятся к специальному классу воздушного пространства H («эйч»). Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Как отметили в пресс-службе кабмина, класс Н будет фиксироваться от 0 до 150 м в высоту относительно земной или водной поверхности. Он устанавливается на специально выделенных для полетов беспилотников маршрутах на высотах ниже 3050 м. Росавиация стала ответственной за информирование о таких маршрутах и условиях их использования.
«Это действительно важный шаг, который позволит повысить интеграцию беспилотных авиационных систем в воздушное пространство и упростит их эксплуатацию в условиях постоянно растущего спроса на использование в различных отраслях», – подчеркнул зампредседателя правительства Виталий Савельев.
Постановление кабмина было принято по поручению президента Владимира Путина по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января. Новый класс воздушного пространства стал четвертым в России. Ранее существовали классы A, С и G.