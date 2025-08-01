В России появился новый класс воздушного пространства для БПЛА

Как отметили в пресс-службе кабмина, класс Н будет фиксироваться от 0 до 150 м в высоту относительно земной или водной поверхности. Он устанавливается на специально выделенных для полетов беспилотников маршрутах на высотах ниже 3050 м. Росавиация стала ответственной за информирование о таких маршрутах и условиях их использования.