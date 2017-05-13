Skoda Octavia: Не за красивые глаза

Новая Skoda Octavia — фэйслифт многим приглянувшейся модели 2013 г., которая с середины того же года выпускается в Нижнем Новгороде. Изменения передней части машины в компании объясняют желанием за счёт дополнительных фар визуально расширить решётку радиатора. Благодаря рассеченной оптике успешно достигнут «эффект новой машины» – при полном сходстве силуэтов спутать новую «четырехглазую» модель с предыдущей невозможно даже на приличном расстоянии.

Между тем, «Октавия» изменилась не только внешне. Просматривая список базового оснащения, ловишь себя на мысли, что не каждая модель так хорошо заботиться о своем российском владельце. Кроме прочего в «Октавии» прописалась еще и беспроводная зарядка телефонов (в максимальной комплектации Style) и весьма актуальный в день теста атрибут — зонтик (везде, кроме базовой Active). Геленджик, где проходило мероприятие, встретил нас проливным дождём и порывистым холодным ветром, да таким, что зонт едва не унесло вместе со мной в море. Впрочем, зонт я бы с удовольствием поменял на удобные клавиши, позволяющие откидывать спинки задних сидений прямо из огромного багажника, которые сейчас, к сожалению, опция. Да и фонариком с магнитным креплением тоже можно было бы снабжать не только в универсалы, но и остальные версии машин.

К первой точке маршрута, на завод игристых вин «Абрау–Дюрсо» эксклюзивная версия – 180-сильная Octavia 1.8 TSi с 6-ти ступенчатой коробкой передач DSG и полным приводом (впервые в России им можно оснастить лифтбэк) - привезла очень быстро. В первую очередь благодаря устойчивости полноприводной машины на скользких от дождя серпантинах. Octavia сохранила отличную управляемость, адекватную связь с дорогой, четкие переключения КПП и внятные тормоза. Буквально перед тестом я брал на пару дней предыдущую версию и всю поездку задавался вопросом – что тут еще улучшать?

Skoda Auto «Октавия» выросла в длине (на 11 мм лифтбек и на 8 мм универсал) за счёт бамперов при той же колёсной базе 1/8 Škoda Auto a.s. 2/8 Škoda Auto a.s. 3/8 Škoda Auto a.s. 4/8 Škoda Auto a.s. 5/8 Škoda Auto a.s. 6/8 Škoda Auto a.s. 7/8 Škoda Auto a.s. 8/8

В этой машине всё проверено временем: силовые агрегаты, трансмиссия с многодисковой муфтой Haldex пятого поколения, конструкция подвесок (спереди MacPherson, сзади полузависимая балка или, как в нашей машине, многорычажка). Увеличина за счёт ступиц колес задняя колея (на 20 или 30 мм в зависимости от модификации). Также машины адаптировали под наши условия, увеличив дорожный просвет на 15 мм и увеличив жесткость пружин и амортизаторов. От этих изменений управляемость на обычной дороге хуже не стала, зато прибавилось уверенности за рулём на лёгком бездорожье.

За ним мы отправились в горы, где «Октавия» шустро ворошила колёсами каменистое дно мелкой горной речки, уверенно поднимаясь вверх по руслу. Управляемая электроникой Haldex всегда держит на задней оси 5-10% тяги, чтобы в случае надобности перекинуть туда все 100%. Блок управления получает информацию от ABS, рулевой системы, датчиков двигателя и трансмиссии. С таким приводом лифтбэк готов штурмовать и куда более серьёзные преграды, а на камнях главное было не порезать шины.

Skoda Auto Теперь в «Октавии» новая мультимедийная система с сенсорным дисплееммаксимальной диагональю 9 дюйма, навигацией Columbus, флэш-памятью на 64Гб и модулем LTE для подключения к интернету 1/10 Skoda Auto Я бы с удовольствием поменял зонт на удобные клавиши, позволяющие откидывать спинки задних сидений прямо из огромного багажника, которые сейчас, к сожалению, опция 2/10 Skoda Auto 3/10 Skoda Auto 4/10 Škoda Auto a.s. 5/10 Skoda Auto Розетка на 220 Вольт и два порта USB в заднем подлокотнике - опция 6/10 Škoda Auto a.s. 7/10 Skoda Auto В «Октавии» можно установить беспроводную зарядку для телефонов, она включена в топовую комплекитацию Style 8/10 Skoda Auto Изменения передней части машины в компании объясняют желанием за счёт дополнительных фар визуально расширить решётку радиатора 9/10 Skoda Auto Новый дизайн передка сделал "Октавию" четырехглазой 10/10

Единственное, что испортилось на бездорожье - расход топлива. В принципе, и 8,3 л/100 км не много, особенно учитывая почти две сотни лошадиных сил под капотом. Когда же мы вернулись на трассу, средний расход быстро вернулся к 6,5 л.

Мы были уверенны в динамике нашей «Октавии», поэтому ехали в спокойном темпе и лишний раз не ускорялись. Основное внимание уделяли тестированию электронных помощников обновленной машины. Датчики новой «Октавии» теперь умеют отслеживать слепые зоны, адаптивный круиз-контроль и ассистент удержания полосы движения ведут ее по дороге наподобие автопилота. Первые две системы работают хорошо, а вот с автоматическим контролем разметки советуем не шутить – если вы отпустите руль в повороте, система лишь дважды скорректирует траекторию движения, а потом отключится и отправит автомобиль туда, куда глядят его красивые четыре глаза.

Даже не смотря на отдельные коварства электроники, которая в любом случае устанавливается как оция за доплату, нет сомнений что новая Octavia продолжит покорять сердца россиян. Это одно из лучших предложений на рынке по соотношению цена/качество. Обновленные лифтбэки Octavia местной сборки стоят от 940 000 руб. и продаются параллельно с моделью-предшественницей (от 924 000 руб.). К сожалению, универсалы Combi и все полноприводные версии поставляются из Чехии и обойдутся куда дороже.