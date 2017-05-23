Остановлен выпуск Chevrolet Niva М. Стулов / Ведомости

Автозавод «Джи Эм-АвтоВАЗ» (Тольятти, паритетное СП «АвтоВАЗа» с General Motors) с 17 мая на неопределенный срок приостановил конвейер, сообщил представитель предприятия. По его словам, причиной стало то, что один из поставщиков - ООО «Завод Автокомпонент» - прекратил поставки комплектующих в адрес СП. «Наименования комплектующих мы не раскрываем и не предоставляем детальную информацию», - добавил собеседник.

Компания «Завод Автокомпонент» специализируется на продажах: «осуществляет поставку автомобильных комплектующих и узлов заводам – производителям автомобилей», поясняется на сайте одноименной группы. Входящие в нее заводы (Санкт-Петербург, Тольятти, Нижний Новгород, Сызрань) производят зеркала, бамперы, климатические системы, панели приборов, топливные баки, детали интерьера и экстерьера, перечисляется здесь же. Группа также выпускает продукцию для других отраслей, включая судостроение, авиапром и др. Консолидированные финансовые результаты группы «Автокомпонент» не раскрываются. Выручка ООО «Завод Автокомпонент» в 2015 г. (более свежих данных нет) составила 4,85 млрд руб., компания получила 22 млн руб. чистой прибыли, гласят данные «СПАРК-Интерфакса».

Представители группы «Автокомпонент» на вопросы «Ведомостей» не ответили. Скорее всего, стороны не договорились об условиях поставок, предполагает человек, знакомый с менеджерами группы «Автокомпонент».

«GM-АвтоВАЗ» выпускает одну модель - внедорожник Chevrolet Niva. При мощности 98 000 машин в год завод произвел в 2016 г. 32 104 машин (минус 6,2%). В прошлом году продажи модели на российском рынке упали почти на 5% (рынок сократился на 11%), в январе-апреле 2017 г. выросли на 2,2% (рынок - на 2,6%), по данным АЕБ. Приостановка выпуска Niva на продажах пока не отразилась, говорит топ-менеджер одной из дилерских компаний. При текущем спросе его запасов модели хватит примерно на месяц, но он надеется, что вопрос решится раньше.

Весной 2014 г. «Джи Эм - АвтоВАЗ» приостанавливал конвейер из-за разногласий по цене c главным поставщиком - «АвтоВАЗом». Тот увеличил цену на машинокомплекты, из которых выпускается Niva, на 10 000 руб., СП это не устроило и компания остановила конвейер, поясняли источники «Ведомостей». Компания в итоге согласилась с удорожанием и возобновила выпуск через месяц, уточнял Reuters. Из-за проблем с поставщиками несколько раз приостанавливал производство и сам «АвтоВАЗ».

Представитель «АвтоВАЗа» не стал комментировать текущую приостановку выпуска на СП. «Мы работаем в плановом режиме по графику», - добавил он.