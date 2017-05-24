Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Дизельгейт продолжается
Le Monde: Volkswagen во Франции может получить 19,7 млрд евро штрафа
Во столько французские жандармы оценили 10% от среднего оборота компании во Франции за 2012–2014 годы
- Геннадий Анисимов
- / Ведомости
Уголовное расследование в отношении Volkswagen во Франции началось в октябре 2015 г.
Michel Euler / AP
Расследование дизельного скандала властями Франции сформулировало претензии к Volkswagen, которые могут обойтись компании в 19,7 млрд евро, пишет Le Monde со ссылкой на протокол расследования. На основании документа Судом большой инстанции Парижа в феврале 2016 г. открыто уголовное дело. Расследование проводили жандармы Центрального отдела по борьбе с нанесением вреда окружающей среде и здоровью и Главное управление по конкуренции, защите прав потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF). Кроме Volkswagen под расследованием Renault, PSA и Fiat Chrysler, пишет Le Monde.
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