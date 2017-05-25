Volkswagen сотрудничает с французскими властями в расследовании «дизельгейта»

Автомобильная группа Volkswagen сотрудничает с французскими властями в текущих расследованиях и находится сейчас в суде статусе ассистирующего свидетеля, заявил «Ведомостям» представитель компании, комментируя новость о расследовании «дизельгейта» во Франции. Во вторник издание Le Monde со ссылкой на протокол расследования для Суда высокой инстанции Парижа сообщило, что претензии по «дизельгейту» от французских властей могут могут обойтись Volkswagen в 19,7 млрд евро, исходя из оценки до 10% от среднего оборота компании за 2012–2014 гг. Указанная цифра (19,7 млрд евро) является только абстрактной теоретической максимальной суммой, установленной применимым законодательством, прокомментировал представитель VW.

Уголовное расследование в отношении Volkswagen во Франции началось в октябре 2015 г., вскоре после того как власти США обвинили компанию в оснащении дизельных машин нелегальным программным обеспечением, обманывающим аппаратуру тестирования на токсичность выбросов. Производитель признал, что продал 11 млн машин с подобной программой, большую часть (8,5 млн шт.) – в Западной Европе. Расследование во Франции проводили жандармы Центрального отдела по борьбе с нанесением вреда окружающей среде и здоровью и Главное управление по конкуренции, защите прав потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF). Кроме Volkswagen под расследованием Renault, PSA и Fiat Chrysler, сообщила Le Monde.