Strida SD: Две неравные половины

Strida удобно и быстро складывается: 15 секунд и велосипед можно катить как багажную сумку с ручкой Максим Стулов / Ведомости

В этом году у Strida юбилей – 30 лет с даты выхода первой модели Strida-1, необычного велосипеда с треугольной складной рамой. Ее создатель – британский инженер Марк Сандерс – хотел сделать минимальный велосипед, который бы было удобно брать с собой и легко возить в сложенном виде – своеобразную «трость с колесами». Разбираемся, на что в реальности годен этот призер многочисленных конкурсов промышленного дизайна.

Ирина Чевтаева Редактор vedomosti.ru

Рост 173 см

Ездит на Strida LT



Два лагеря

Strida — это не просто городской велосипед, он кардинально отличается строением. Невозможно пересесть с обычного велосипеда на Strida и поехать как ни в чем не бывало. Первое время сложно удерживать равновесие. Посадка такова, что основной вес приходится на сидение, на руки нагрузки почти нет, центр тяжести смещен назад. Необычные ощущения от езды, к которым нужно привыкнуть. Как правило, те, кто пробовали ездить на Strida, делятся потом на два лагеря: на тех, кому велосипед нравится и на тех, кто на него больше не сядет.

Я же прониклась самыми светлыми чувствами к Strida пять лет назад. С удовольствием езжу по городу на Strida LT – это самая простая и классическая модель. Именно с ней я и буду сравнивать тестовую Strida SD.

У этих моделей есть общие достоинства: велосипед благодаря треугольной раме более маневренный, руль позволяет ехать в толпе людей, аккуратно «ныряя» между пешеходами. Разворачиваться на нем можно буквально на месте. Однако ездить на Strida, отпуская руль, не получится – велосипед сразу станет неуправляемым.

Вместо цепи на велосипеде установлен кевларовый ремнь (ресурс около 60 000 км). Ухаживать за ним легче, смазывать не надо. Механические дисковые тормоза жесткие, реагируют на малейшее косание. Поэтому тормозить нужно плавно, дозируя нажатие. Тормозные тросики убраны в раму, благодаря этому можно не бояться их чем-то зацепить. У велосипеда есть багажник (выдерживает до 10 кг) и подножка.

Моя модель оказалась на 1 кг легче тестируемой (11,2 против 12,2 кг), что чувствовалось. Вес велосипедиста должен быть до 100 кг, рост до 190 см приблизительно. Диаметр колес разный (16 дюймов против 18 дюймов тестового).

Особой разницы между моделями я не почувствовала, едут они одинаково. Strida вообще едет со средней скоростью в городе по асфальту 20 км в час. Езда 40 км/час (чаще так можно разогнаться с горки) уже становится некомфортной.

На моем велосипеде скорость всего одна, но передаточное соотношение таково, что велосипед без труда въезжает на небольшую горку и уверенно съезжает с нее. Амортизации у Strida нет, велосипед не берет бордюры. По твердому грунту в парке Strida едет хорошо.

Нужны ли Strida две скорости, как на тестовом SD? Мне лично хватает и одной. Я считаю, что переключение скоростей на SD не очень удобное. Производитель обещает, что передача меняется легким ударом ноги по переключателю Schlumpf на педальном узле. Но такое переключение не всегда удобно, и лично у меня иногда не с первого раза срабатывало. Так что иногда лучшее враг хорошего.

У Strida есть одно слабое место — шарнирное соединение руля с рамой. Если неправильно раскладывать велосипед, то шарнирное соединение ломается. Ударопрочный пластик, внутри которого размещен сам шарнир, может треснуть по линии сплава. Заменить детали не сложно, они недорого стоят. Но чтобы не допускать этого, стоит раскладывать велосипед так, как показано на памятке, размещенной прямо на раме. Соединения рамы нужно периодически смазывать и очищать от грязи, иначе велосипед начинает скрипеть.

Strida удобно и быстро складывается: 15 секунд и велосипед можно катить как багажную сумку с ручкой. Ручки руля складываются вдоль рамы, фиксируются специальными кнопками и скобой. Складываются и педали, нажатием на них. От рулевой части рамы отсоединяется нижняя труба рамы. В разложенном состоянии она фиксируется специальным рычажком. В сложенном состоянии велосипед не разваливается благодаря мощным магнитам, расположенном в центре колес.

Максим Стулов / Ведомости Сначала складываются ручки 1/6 Максим Стулов / Ведомости Затем от рулевой части рамы отсоединяется нижняя труба рамы. В разложенном состоянии она фиксируется специальным рычажком 2/6 Александр Губский Strida без проблем помещается в любом общественном транспорте 3/6 Максим Стулов / Ведомости Кевларовый ремень не требует смазки 4/6 Передача переключается ударом по педали 5/6 Максим Стулов / Ведомости Дисковые механические тормоза 6/6

Со Strida без проблем пускают в общественный транспорт, меня без проблем пускали и в кафе, и в магазин, и в здания торговых центров. Однако в дождливую погоду иногда требовали надеть на Strida чехол. В таком виде велосипед выглядит как большая спортивная сумка с ручками, расстегнув часть чехла, его удобно катить. А когда велосипед доставлен в точку назначения, – в вагон метро или угол в кафе – специальными резинками на ручках руля можно надежно зафиксировать тормоза, и Strida не укатится от стенки.

Сергей Смирнов Старший веб-редактор

Рост 180 см

Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

Стул на колесах

Это велосипед не для всех. И точно не для меня – все же слишком многое в нем принесено в жертву легкости складывания и компактности в сложенном виде.

Но, ради справедливости, его конструкторы добились цели: сложенная Strida – предмет компактный, плоский, удобный. У него нет торчащих и цепляющихся частей, как на всех испытанных нами до этого «складниках», его очень комфортно катить держа за вынос, ставить у двери в метро, вкатывать в автомобиль. Складывается и раскладывается он при некотором опыте максимум за полминуты.

Но в разложенном виде это велосипед для комфортного передвижения… только по гладкому асфальту. Все же очень маленьким колесам, да еще с очень узкими втулками, да еще с односторонним креплением, явно противопоказаны любые тяжелые неровности. Положение усугубляется тем, что и «выдернуть» велосипед на бордюр из-за характерной посадки очень тяжело, и привстать на педалях сложно. «Стул на колесах» – сравнение обидное, но хорошо описывает мой опыт от поездки на Strida.

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Впрочем, с технической точки зрения это интересная машина. Не говоря о самой схеме треугольника, вместо цепи здесь необслуживаемый зубчатый ремень (правда мягкий, не такой, как на Schindelhauer). Переключение двух скоростей – оригинальный кареточный механизм, который надо слегка пинать поочередно справа и слева.

На мой взгляд, сейчас конкурент Strida как сугубо городскому компактному средству передвижения – это не обычный велосипед, а самокат – возможно, электрический. И совершенно не факт, что я бы выбрал педальную машину.

Александр Губский Заместитель главного редактора

Рост 180 см

Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R



Две неравные половины

Говорят, все человечество делится на две равные половины: тех, кто обожает дурианы и тех, кто их ненавидит (за исключением тех нескольких миллиардов человек, которые никогда дуриана не нюхали). Но в случае со Strida пропорция людей, которым понравится/не понравится этот велосипед, мне думается, будет сильно иной. Приблизительно такой же, как у бывшего руководителя концерна Volkswagen Фердинанда Пьеха, который делил всё человечество на две группы: людей, которые умеют конструировать автомобили, и которые не умеют. Большинству людей, привыкших к классическим велосипедам – с рамой и отдельной вилкой – Strida со складной трехтрубной рамой, одна из труб которой является рулевой колонкой – покажется, мягко говоря, экзотической. И я в этом большинстве.

Достоинств у модели Strida SD я обнаружил ровно две: компактность и невысокий вес (12,2 кг). Велосипедик с 18-дюймовыми колесами очень маневрен – я впервые развернулся на гладком спуске в подземный переход, не слезая с седла. Зато когда я попытался выехать по такой же дорожке на противоположной стороне перехода, Strida неожиданно встала на дыбы (последний раз в моей практике такое случалось в прошлом году на Байкале, где я пытался штурмовать на байке 23-градусный подъем). Это особенности конструкции Strida: на этом велосипеде сидишь почти вертикально, и почти вся масса тела распределяется на заднее колесо. Так что педалировать Strida SD надо очень аккуратно: что в гору, что на ровной дороге, – опять-таки принимая во внимание маленькие верткие колеса.

Зато Strida SD очень легко и надежно складывается, спустить велосипед в метро или поднять в наземный общественный транспорт труда не составляет. А в стандартный пассажирский лифт Strida SD помещается даже в «боевом», то есть разложенном состоянии.

Впрочем, прилагательное «боевой» к Strida SD вряд ли применимо: я проехал на велосипеде в общей сложности 6 км (четыре отрезка дом-метро-редакция и обратно) и даже смог разогнаться на нем до 24,1 км/ч. Этого мне хватило.

Производитель Strida не забыл прикрепить на раму предупреждение о том, что при езде нем необходим шлем, а широкие полы одежды и трюк, когда велосипедист катится на заднем колесе – «вилли» – запрещены 1/4 Максим Стулов / Ведомости 2/4 Максим Стулов / Ведомости 3/4 Максим Стулов / Ведомости 4/4