«АвтоВАЗ» объявил о новой программе досрочного выхода сотрудников на пенсию
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«АвтоВАЗ» направил в центр занятости уведомление о сокращении до 500 своих сотрудников, рассказал представитель компании. Речь идет о людях предпенсионного возраста (женщины в возрасте 53–55 лет, мужчины – 58–60 лет), работающих на основной, тольяттинской, площадке автоконцерна, поясняет он. Для них запущена программа софинансирования пенсии: ее участники в течение пяти лет будут получать дополнительно к пенсии 5000 руб. – из 300 000 руб., которые компания единовременно внесет на пенсионный счет каждого. Получается, на всю программу «АвтоВАЗ» может потратить до 150 млн руб. Досрочно выйти на пенсию и начать получать пенсионное обеспечение можно только через процедуру сокращения, поэтому компания и направила соответствующее уведомление, замечает представитель.
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