Рынок новых автомобилей в январе вырос на треть

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Впервые самой продаваемой моделью стала Lada Vesta Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в январе 2018 г. выросли на 31,3% год к году до 102 464 шт., отчитался комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это самый большой рост с начала падения рынка в 2014 г.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер охарактеризовал первый месяц продаж как «мощный старт». Частично, по его словам, такой рост вызван низкой базой прошлого года: в январе 2017 г. реализовано 78 036 машин, что для этого месяца является самым низким показателем с 2010 г., согласно статистике. Правда, по сравнению с предыдущим месяцем, т. е. декабрем, продажи сократились на 38,3% против 42–57% в 2014–2017 гг. Машины действительно покупаются лучше, чем год назад, подтверждает председатель АГ «Авилон» Андрей Павлович, среди основных причин – подорожание автомобилей этого года, о котором производители заявили в начале января. Также важную роль сыграли программы государственной поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», добавляет заместитель председателя правления ГК «Автоспеццентр» Александр Зиновьев.

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